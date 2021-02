PRI: dirigente tan chico para partido tan grande

El pasado lunes, en sesión virtual del Congreso del Estado, Javier Corral entregó su cuarto informe de gobierno y al día siguiente se llevó a cabo la ceremonia pública donde ofreció detalles de su informe.

Sorprendió la docilidad y silencio de los partidos de oposición: Morena y PRI, especialmente.

Atrás quedaron las frases lapidarias de Isela Torres, cuando era la cabeza visible de la oposición, en la primera parte del corralato.

Basta recordar algunos de los dardos venenosos que Isela lanzaba a Corral, cuando había oposición estruendosa:

“Corral Jurado atenta contra la libertad de expresión, borrando las publicaciones como si con ello desapareciera la falta de tolerancia que se tiene”.

"Hemos visto a un gobernador que quiere ser agente del Ministerio Público, investigador, fiscal, perito y juez, que en algunos temas acusa, condena y aplica penas, pero que en ciertos casos exonera y excusa a los involucrados en la investigación, por ser miembros de su partido o colaboradores en su gobierno, cuando están pendientes de resolver los miles de homicidios, robos, asaltos, extorsiones, violaciones".

“Ya el pobre venadito (el entonces consejero jurídico Maclovio Murillo) también a mí me está mandando amenazas, ya también me están armando carpeta, aguas ¿eh?, y no me va a callar, que no crean que por estas amenazas me van a callar”.

“Y él (Javier Corral) pues, fue electo como gobernador del estado de Chihuahua y no como un revoltoso para que ande con un pleito constante con la federación".

Y ya en esta legislatura que se encuentra en el ocaso, Rosa Isela Gaytán se aventó unas certeras críticas al gobernador:

“Todo nos ha servido para constatar un año más, las asignaturas pendientes y lo que nos sigue quedando a deber después de cuatro años la administración estatal, en las áreas estratégicas de nuestro estado: el combate a la corrupción, eje de su gobierno, sucumbe ante la fascinación del autoelogio discutiendo y analizando en foros la corrupción, pero no combate dicha corrupción en su administración”.

“Antes de ir a buscar la prensa nacional lo invitamos a que busque a los periodistas locales, a la sociedad chihuahuense y nos comparta la razón ¿por qué pretende construir una estrategia de alcance nacional cuando no ha podido solventar con eficiencia los problemas de la agenda local?

“¿Cómo quiere ser recordado? Aquí tiene la respuesta… ¡Su gobierno resultó muy chico para el estado grande!”.

Estas frases que hoy recordamos se difuminan en este 2021, cuando el PRI ha cambiado dirigencia y hoy calla para respaldar la gestión de Javier Corral Jurado.

Por eso los priistas de base afirman que el actual dirigente ha quedado chico para un partido tan grande.





Que ironía, hoy Corral manda en los partidos opositores, pero no manda en el que dice militar.

