Los principios nos permiten vivir coherentemente según nuestros valores. Sirven para guiarnos y ayudarnos a seguir hacia adelante. Tus principios deben reflejar los valores en los que crees. Definición del autor del libro “Principios”, que me compartió un amigo y compañero. Probablemente con el título pudiéramos pensar que se trata solamente de comportamientos o lineamientos personales, pero lo interesante es que el autor los llevó a la vida profesional como inversionista, llevándolo hasta el éxito personal y financiero.

Resalta que para tener éxito es importante la toma de decisiones en los momentos difíciles y este proceso, basado en principios o valores universales. El autor destaca cinco principios fundamentales. El primero, la verdad, el preciso entendimiento de la realidad. El segundo, la evolución y mejora, entendido como la fuerza mayor del universo que mueve a todos los seres humanos, el poder de aprender y adaptarse a la realidad es la principal capacidad para el éxito. El tercero, el interés propio, alineado con las leyes del universo. El cuarto, la calidad de nuestras decisiones, basándonos en nuestros principios o valores universales. Y el quinto, la necesidad de actividades que nos motiven, así como relaciones significativas, la felicidad alineada a trabajar en lo que queremos y lo que nos gusta, así como la necesidad de relaciones personales con las que podamos compartir éxito y felicidad.

Adicionalmente el autor nos presenta algunos principios importantes para el éxito en los negocios, importantes para aplicarlos en nuestras decisiones financieras y que pudieran potenciar sus resultados. El primero, aprender de los errores, crear una cultura en la que se puedan cometer errores, pero en la que se identifiquen, analicen y se aprenda de ellos. Todos cometemos errores, pero la gente exitosa destaca por saber detectar esos errores rápidamente y aprender de ellos. No te sientas mal, frustrado o enojado por tus errores o por los de los demás. Acepta cada falla como una oportunidad para aprender y mejorar. Analiza cómo y por qué los has cometido. Aplica este principio cuando una decisión financiera no salga según esperabas y pierdas dinero: analiza qué has hecho mal, aprende de ese error y tus inversiones mejoran en consonancia. El segundo, no te preocupes por las críticas, también son una oportunidad de aprendizaje. Lo que debes hacer es intentar adquirir nuevas habilidades y potenciar las que ya tienes. Identifica tus puntos débiles y procura mejorarlos. El tercero es, sincronízate con la verdad, pregúntate siempre qué es verdad y qué tiene sentido para ti al intentar alcanzar tus objetivos financieros. Sé íntegro y exige que los demás también lo sean para no crear desequilibrios. El cuarto, mantén la mente abierta, tienes derecho a hacer preguntas y a tener tus propias opiniones. Todo el mundo tiene este derecho y eso es algo muy positivo. Sin embargo, trata de diferenciar las personas que tienen una mente abierta de las que no y apártate de quienes tienen la mente cerrada, pues no te van a aportar nada en la vida. El quinto, valora tu credibilidad, pregúntate siempre si te has ganado el derecho a tener una opinión. Para tener credibilidad debes demostrar con hechos que sabes del asunto. Y el sexto, escoge el objetivo correcto y sigue aprendiendo y mejorando. Tienes que centrarte en conseguir resultados y alcanzar metas. Ten en mente tus objetivos y determina tus prioridades. Es un error muy común establecer muchos objetivos y querer alcanzarlos todos al mismo tiempo. Por eso, debes elegir la meta que sea más importante para ti en ese momento y priorizarla. Después de determinar cuál es tu principal objetivo, analiza los retos a los que tendrás que enfrentarte. Si sientes que no tienes las habilidades necesarias para hacer algo que quieres, debes seguir aprendiendo y desarrollando nuevos conocimientos.

El éxito personal y financiero no se consigue de la noche a la mañana, sino que es un proceso durante el cual tienes que buscar la mejora constante. Debes mantener la mente abierta en todo momento, ser receptivo a las críticas que recibas y, sobre todo aprender de tus errores. La clave, vivir y tomar decisiones basadas en principios.