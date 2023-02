Problema sin atención

Últimamente nos hemos enfocado en los problemas económicos y políticos internos de México, pero nos olvidamos que hay un mundo exterior que nos observa y nos juzga no muy favorablemente. Nuestros problemas tienen repercusiones en nuestros socios más cercanos: los Estados Unidos. Es conocido que en lo que se refiere a la seguridad pública, la opinión negativa de los mexicanos va de mal en peor: en la última encuesta de El Financiero ésta pasó de 52 a 57 por ciento.

Por su parte, la preocupación sobre el problema del tráfico y los cárteles de la droga ya llegó formalmente al Capitolio de los Estados Unidos, y ya no nos van a soltar. El presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos citó al miércoles a la administradora de la DEA; al director de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca, y al subsecretario de Estado.

En sus propias palabras: “Quieren saber qué rayos pasa con México, con el Presidente, y la permisividad ante un enemigo global de Estados Unidos: los cárteles de Sinaloa que opera en 19 a 32 estados y Jalisco Nueva Generación que opera en 23 de 32 estados mexicanos y están controlando la cadena de suministro global de fentanilo.

En la comparecencia de los funcionarios ante el Congreso de los Estados Unidos consideraron que los principales obstáculos para mejorar la cooperación con las autoridades mexicanas para combatir el tráfico de fentanilo son que no tienen un socio dispuesto, o que de hecho el Estado Mexicano está infiltrado por los cárteles. Desean que México haga lo mismo que con los Zetas de 2012 a 2015, Pero en la opinión del legislador: “No es el ánimo actual de México.”

Para ellos es un tema de seguridad nacional la cantidad de recursos que México dedica a esto; pero para el actual gobierno mexicano es un asunto doméstico. Y es algo con lo que están tratando de lidiar. No ven la voluntad, no ven el sentido de urgencia, no ven el compromiso, “no ven las acciones que indiquen que México está siendo un buen socio, por lo que si las buenas propuestas para que actuemos no están funcionando, entonces debe haber otras consideraciones.”

Existe el Acuerdo Bicentenario, que compromete a los dos países a compartir información sobre el tráfico de drogas, sin embargo, no estamos proveyendo información sobre los decomisos de fentanilo, tampoco sobre decomisos de precursores químicos.

El año pasado México extraditó 24 acusados en casos relacionados con drogas a Estados Unidos, pero hay 232 acusados, en casos relacionados con drogas, esperando extradición.

La evaluación es delicada para nuestro país, sobre todo si consideramos nuestra debilidad económica actual y los tiempos políticos problemáticos que se avecinan con las próximas elecciones.

La “mala noticia” sobre el nuevo dato de la economía es que está mostrando señales de “fatiga”: el ritmo de crecimiento se debilitó y en el cuarto trimestre de 2022 fue de apenas 0.4 por ciento, con respecto al trimestre previo, su menor avance desde el tercer trimestre de 2021. No necesitamos más problemas.

Maestro en Finanzas. Economista