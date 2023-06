Productividad Vs Pobreza

En Chihuahua las autoridades han difundido obtener grandes logros como por ejemplo el que se le reconozca al municipio como uno de los mejores en productividad dentro de las ciudades de 500 mil a 1 millón de habitantes en todo el país. Hacer más con menos (bajar costos), es la definición genérica de la productividad. Los empresarios acuden al llamado para aprovechar tan honorable distinción; concesiones generosas de agua; dispensas de pago de derechos e impuestos locales; edificación cada tres años de algún puente o una glorieta y permisos urbanos a diestra y siniestra; bajos salarios y muchas escuelas que capacitan a sus obreros.





Por el otro lado tenemos a una población capacitada que busca incesantemente empleos bien remunerados. Chihuahua es una de las ciudades más caras del país para vivir y su nivel salarial no corresponde a la productividad de su trabajo, es por eso que ahora no sólo trabaja el Padre y la Madre en dos turnos cada uno o haciendo horas extras, sino que los hijos mayores de 16 años también; que los fines de semana se ponen en un tianguis o de plano abren una venta de garaje en su propia casa o vendiendo comida; se tienen a muchos profesionistas que trabajan en oficios manuales como meseros o cuidando ancianos etc., mientras esa gran productividad incrementa los ingresos sólo de los empresarios.





Así lo vio el Presidente y por ello elevó el salario mínimo de $102 a $207 pesos diarios aproximadamente sin mayores pérdidas para los inversionistas y donde los más beneficiados fueron los comerciantes que aprovechando la situación elevaron sus precios, siempre listos a la oportunidad. Los costos de los empresarios se han visto reducidos porque en muchos de los casos ni seguro social pagan y con múltiples estrategias fiscales hacen que disminuyan incrementando su productividad.





Sólo así se explica unas crónicas como de que más de 150 mil ciudadanos chihuahuenses apenas viven para alimentarse (27% de la PEA). Esa distinción tan honrosa debería replantearse para que Chihuahua sea uno de los municipios mejor pagados en todo México y no de los que mejor le dan a ganar a los empresarios. ¿Qué incentivos tienen los chihuahuenses, sobre todo los jóvenes, para sumarse al gran ejército laboral en la industria maquiladora? Ninguno o muy pocos.





¿Qué incentivos tienen para seguir adelante con sus estudios? muy pocos. De los factores que aducen las autoridades “mayor participación ciudadana, mejoras en seguridad pública, crecimiento económico y desarrollo social, mayor infraestructura, movilidad urbana, sustentabilidad, ordenamiento urbano de servicios públicos, además, mayor innovación y modernidad”, ninguno se ve reflejado directamente en el ámbito salarial, incluso en unos es hasta contradictorio como la elevación del precio del transporte público por eso y más la ciudadanía se ha volcado a las calles en busca de lograr su subsistencia. Cuando trabajas para alguien más, ser más productivo no significa que ganarás más, significa simplemente que tu jefe ganará más.





