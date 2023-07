Prohibir géneros musicales, ¿la solución?

La apología del delito es un problema que se vive en una parte de la comunidad; hacer uso de expresiones, términos, forma de vestir, que permiten proyectar un estilo de vida es parte de lo que en el ambiente social se vive. Sin embargo, la atención de estos temas requiere una política publica integral, un quehacer gubernamental que permita garantizar el respeto a la Ley, la integración de la comunidad, la participación de todos los sectores de la población, porque de lo contrario puede generarse un efecto negativo, en donde la población perciba imposición y no inclusión en temas que impactan la convivencia de la sociedad.

Hay que realizar un ejercicio de memoria, en el pasado vivimos tiempos muy complejos en materia de seguridad, las primeras planas de los periódicos publicaban imágenes de sangre, se generó psicosis colectiva, se paralizó la sociedad en algunos momentos, el miedo abrazo a las familias chihuahuenses; sin embargo, se fueron haciendo esfuerzos integrales para combatir este fenómeno delictivo, con estrategias de prevención, con diálogo entre los poderes para que se generaran reformas en leyes y en las políticas de combate a la criminalidad, integrando a la sociedad en la toma de decisiones y en la revisión de estrategias para lograr disminuir la incidencia delictiva y la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

Producto de ello, mediante un diálogo abierto con medios de comunicación, las denominadas imágenes violentas dejaron de ser nota de primera plana en los periódicos, no se limitó la libertad de expresión, se llegó al acuerdo de que no se tratará de la nota más relevante del medio y, con ello, bajar el ambiente de miedo, que los mismos grupos delincuenciales buscaban generar en la sociedad. Por otra parte, se implementó un modelo de prevención que tenía acciones de intervención social en zonas vulnerables, promoción de la cultura de la legalidad, así como la participación ciudadana vecinal, mediante instrumentos legislativos y políticas públicas que permitieran cambiar la narrativa y el humor social imperante en la comunidad; obviamente, esta estrategia tenia aparejada una política de combate a la criminalidad frontal, sanciones penales ejemplares y una comunicación con el poder judicial permanente.

Lamentablemente, la falta de continuidad genera descuido y que la criminalidad avance como la humedad; ¿Dónde está el Consejo Estatal de Seguridad?; ¿Dónde está el Consejo Estatal de Cultura de la Legalidad?; ¿Dónde están los comités de prevención social de la violencia con participación ciudadana?; ¿Dónde está el impulso a la Cultura de la Legalidad en las escuelas?; en todo el quinquenio anterior esto se dejo de hacer, se olvidaron de la continuidad en políticas públicas exitosas, abandonando una estrategia que costó mucho a los Chihuahuenses.

Pero, ¿Por qué hablar de esto? En Chihuahua el Ayuntamiento aprobó una prohibición a determinados géneros musicales, acción que ha generado un ruido que la sociedad chihuahuense no tenía; es decir, un malestar, que aún no se mide, así como un debate innecesario en el ambiente de polarización que vive el país; es una acción aislada, no como parte de un política pública integral que permita ciudadanizar la decisión y menos que garantice o evite que se presente; lo más correcto, en mi humilde opinión, seria presentar un plan integral que incluya medidas de prevención, en escuelas, centros de trabajo y centros comunitarios; promover un espacio en la corporación policial que atienda de manera más visible los temas de prevención de violencia de género; es decir, un área grupo especial para ello. Sumar a la sociedad en este tipo de decisiones, en los consejos ciudadanos que ya existen en la materia, debió ser un paso previo en la toma de esta decisión que no requería como debate la autoridad, ya que tenemos muchos problemas por resolver.

Ni ánimo de polemizar, ni de señalar, simplemente considero que Chihuahua Capital requiere trabajar en la integralidad sobre este tema y no en algo que pareciera una ocurrencia en un momento de ocio en el cabildo.

ALEX DOMINGUEZ