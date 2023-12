Promesas cumplidas, un nuevo compromiso

Como cada año, los proyectos comienzan a revelarse pero en forma de metas. La Cámara de Diputados cerró un año más de trabajos legislativos y con eso se cumplen más beneficios para las personas, muchos de los cuales su servidora participó ya sea como iniciante o como impulsora de reformas que sí lograron traer cambios significativos a las y los chihuahuenses. Así es como quiero contarles lo que logramos gracias a su apoyo y lo que estoy segura, lograremos pronto.

Desde niña conocí lo importante que era la vivienda. Parte de mi historia de lucha social se dio consiguiendo y adecuando la vivienda para las personas que no podían acceder a una y menos una que fuera adecuada para ellas, por eso me planteé como un gran pendiente la vivienda, porque es un hecho, la vivienda es es potenciadora de otros derechos humanos como: la salud, la educación, la integridad y la seguridad. Y fuimos más lejos, en la ley quedó establecido que el derecho a la vivienda será individual y no familiar.

Las mujeres somos el 51 por ciento de la población en México, es momento de que se note, y lo sabemos, una de los elementos que más nos empodera es precisamente la pertenencia de una vivienda, es por eso que desde la Comisión de Vivienda trabajamos cerrando la brecha de género que existe actualmente en donde solo el 30 por ciento de los propietarios son mujeres, de ahí que desde el Infonavit deben otorgarse más créditos a mujeres y así lo hicimos, hoy más que nunca habrá más facilidades para poder acceder a uno. Con las y los jóvenes la misma situación, las posibilidades de contar con una casa son cada vez más lejanas, por eso, propusimos una reforma que les permitirá alcanzar una renta a través de sus puntos del Infonavit.

Para las personas que ya cuentan con una vivienda gracias a los créditos del Fovissste, sin embargo, debido a los malos manejos de administraciones anteriores, esos créditos se volvieron impagables debido a las dobles actualizaciones que se hacían y que eran en UMA’s, por eso este año a través de la iniciativa presidencial, logramos que los créditos se pasaran a pesos y no se les descontara a las y los trabajadores más del 30 por ciento de sus salarios, además de poner un punto final a esa práctica que se estaba volviendo costumbre de pagar hasta más de dos veces la vivienda debido a estas actualizaciones.

En el PT el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar las metas. Es por eso que llevamos haciendo equipo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 25 años y los resultados son evidentes: los programas de la Secretaría de Bienestar tienen como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los mexicanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad, de entre los más importantes son de destacar la Pensión Adultas Mayores, la cual proporciona una pensión económica mensual a personas mayores de 68 años que no cuentan con una pensión o seguridad social; las Becas Benito Juárez, las cuales apoyan a estudiantes de educación básica, media superior y superior, brindándoles una beca económica mensual para continuar con los estudios; Jóvenes Construyendo el Futuro: programa que ofrece oportunidades de capacitación y empleo a jóvenes de entre 18 y 29; finalmente, Sembrando Vida: programa que busca fomentar la producción sostenible y el desarrollo rural.

Un trabajo así, merece sostenibilidad y la oportunidad de continuar apoyando a los que menos tienen, a hacer un piso parejo que les permita acortar aún más las brechas de desigualdad que dejaron más de 70 años de gobiernos. Esa es la apuesta, a continuar sirviendo a la gente, a los que menos tienen, a continuar siendo favorecidos por los votos de la población. La trinchera desde la cual su servidora va a seguir trabajando por ustedes va a cambiar, pero el compromiso seguirá siendo exactamente el mismo.