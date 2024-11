Donald Trump hizo muchas promesas durante su campaña, que de cumplirlas, nos pueden afectar fuertemente y si lo ligamos a la presidencia pasada de Trump, en donde agarró de su juguete a López Obrador y se burló de él, lo que nos indica que los mexicanos no somos muy bien vistos por el recién electo presidente de nuestros vecinos del norte.





Prometió que iba a poner un arancel del 25% a todas las importaciones procedentes de México, porque según él, lo estamos invadiendo en productos que están perjudicando a su economía, por ser de menor precio, que los producidos allá en Estados Unidos.





De cumplir esta promesa, qué no es fácil hacerlo por todas las regulaciones internacionales, sobre todo el T-Mex, que tendría que romperlo, lo cual no es sencillo. Ciertamente México es el importador número uno a los Estados Unidos, ya que les mandamos desde automóviles, televisores, refrigeradores y no solo productos agrícolas, como era antes y que sigue siendo productos de gran valor, como son el aguacate, el mango, la papaya, etc.





Nuestra planta industrial se vería seriamente afectada y los despidos masivos de personal que trabaja en todas esas industrias, se vería fuertemente lastimada. Ojalá que solo hayan sido promesas de campaña y no las llegue a cumplir.





Dijo que el muro que empezó en su mandato, en los 3,000 kilómetros de frontera entre los dos países, la va a terminar, porque ha sido una invasión de indocumentados, que solo van a quitarle el trabajo a los trabajadores americanos, lo cual ya ha sido demostrado que no es cierto, ya que hay algunos trabajos que los americanos, aún los ciudadanos de color o los latinos, simplemente no los quieren realizar.





Otra promesa que dijo, que va ligada a el tema anterior, que va a extraditar a, once millones de inmigrantes que están de ilegales en su país, que vienen de varios países, donde están sufriendo tiranías de gobiernos populistas, como el que se está asentando en nuestro México, Haití, Venezuela, Nicaragua, Cuba y la mayoría de ellos son mexicanos. ¿Qué hacemos con nuestros paisanos que nos los devuelvan masivamente?





Cerrando la frontera, se nos quedarían miles de inmigrantes que están cruzando nuestro país para llegar al sueño americano y no solo se quedarían buscando trabajo, sino que desgraciadamente traen consigo muchas enfermedades que ya han sido erradicadas en México, como el Dengue, el paludismo, el sarampión, creando no solo problemas económicos, sino de salud también.





La última promesa y la más grave, “Entraremos a México para acabar con los carteles de la droga, que son grupos terroristas, que amenazan la seguridad de los Estados Unidos y que el gobierno mexicano no solo no los ha combatido, sino que los ha protegido”. Esto parece ser cierto desde la detención del “Mayo” Zambada., en la cual el gobierno mexicano, sigue en la baba Lucas, no sabe nada sobre ese operativo.





Promesas de campaña, que esperamos no se cumplan.