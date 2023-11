Propuesta laboral

La diputada Susana Prieto ha propuesto que la jornada laboral disminuya de 48 a 40 horas semanales y es una de las mejores propuestas hechas hasta el momento. Es una propuesta seria y con conocimiento, no un distractor más como otras tantas que formulan. El argumento de que afectará a las pequeñas y medianas empresas es falso.

La economías de escala son tan pequeñas que sobradamente obtienen rendimientos favorables, tan es así, que son ellas las que más incumplen con sus prestaciones laborales y más explotan a los trabajadores, cabe decir que el 70% de las demandas laborales está en ese sector. El segundo argumento de que no existe suficiente capital para afrontar la contratación de un mayor número de empleados es falso. La utilidad marginal (lo que gana la empresa por cada trabajador), es alrededor del 90% en el menor de los casos, es decir, de ganancia que tienen por cada empleado.

Tan es así que echa por tierra el tercer argumento, que no habrá personal disponible para cubrir los nuevos puestos. Eso ya pasa porque las empresas pagan un mínimo que no es suficiente para cubrir las necesidades básicas y por ello se da una movilidad laboral alta, capital humano hay en exceso. Y por último, el argumento de que bajara la productividad, el cual es falso y tendencioso. En México y sobre todo en Chihuahua la productividad laboral es altísima, técnicos de primer nivel operando máquinas sencillas que le brindan un excedente de productos, razón por la cual siguen instalándose empresas extranjeras aquí.

Quien esgrime estos argumentos o es empresario o trabaja para empresarios pues lo que desean es siempre obtener utilidades por encima de la media del sector. Tan solo el INEGI ha publicado que en Chihuahua es donde existe mayor diferencia de clases sociales, donde el ingreso del que menos gana es 17 veces menor que el que más gana, que es el empresario. ¿Dónde está la pérdida de productividad? No hay tal. Las empresas extranjeras seguirán llegando al Estado porque les conviene asentarse cerca de la frontera, existen demasiados estudios y evidencia empírica que demuestran que no les afecta a los patronos la reducción de la jornada laboral, como no les afectó el aumento del salario mínimo, o el home office.

Llevamos al menos cuatro sexenios locales incluyendo el que corre donde los políticos predican con la leyenda de que necesitamos mejores empleos bien pagados y curiosamente no han hecho nada para alcanzar ese objetivo y es lógico, no les interesa. Un ejemplo sencillo es la empresa Al súper, ya tiene casi el 50% del mercado de venta al menudeo en la ciudad con más de 28 tiendas y díganme, ¿ha mejorado el salario de sus trabajadores en igual proporción? ¡Claro que no! así que empíricamente se desmiente el discurso de que va haber menos empleos, ¿A dónde se van a ir esas empresas, a China? No, sólo van aumentar sus precios como regularmente lo hacen. Bien por esa propuesta, ojalá y los políticos estén a la altura de lo que la mayoría de los mexicanos necesitamos y no de una pequeña clase privilegiada.





