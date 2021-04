Propuestas Verdes en Campaña

Por Juan Antonio González

Han iniciado oficialmente las campañas para definir al futuro mandatario estatal para el Estado de Chihuahua y diputados federales, representantes que se elegirán por medio del voto del ciudadano y representan el porvenir sobre todos los puntos importantes de políticas públicas para uno de los Estados más importantes del Norte de México y para todas aquellas decisiones que se tomaran en la cámara de diputados, las cuales nos beneficiarán o afectarán de forma directa o indirecta.

Durante dos meses escucharemos variados discursos de los candidatos con el fin de convencer al electorado de que son el mejor perfil y que sus propuestas son las mejores y las más necesarias, aquellas que tendrán un impacto contundente en temas de seguridad, educación, salud, economía; sumándole el cúmulo de propuestas imposibles de realizar que suelen ser parte de estrategias de campaña, que no aportan nada pero que siempre están.

Como ciudadanos debemos de hacer una reflexión crítica sobre las decisiones tomadas en años anteriores de cada partido político y las personas que abanderan los puestos públicos, con su capacidad, legitimidad, antecedentes y propuestas que buscarán impulsar e implementar cuando lleguen a su cargo público, todo esto con base a las necesidades de nuestra ciudad.

Pero ¿y las propuestas ambientales?

Estamos en un momento crítico y oportuno de que las políticas públicas ambientales deben ser prioridad, aquellas que han sido pospuestas, olvidadas y tomadas en segundo plano por los diferentes niveles de gobierno, exijamos propuestas que sean de impacto y de trascendencia, que cuiden nuestro aire, flora y fauna, las que protejan a los cerros, promuevan energías limpias, pero sobre todo, garanticen nuestro vital líquido, tan importante en medio de este desierto.

Durante estos dos meses, es momento de escuchar, proponer y sobre todo entender el contexto ambiental de nuestro país, ante reformas promovidas y aprobadas por una mayoría abrumadora en la cámara de diputados donde se votó en contra de las energías verdes, donde se eligió un claro retroceso en materia ambiental y sobre todo, el comprometer a las futuras generaciones con un incremento a la contaminación del medio ambiente por el capricho de ideas viejas y obsoletas.

Exijamos que durante este proceso electoral no falten las propuestas que van en beneficio de nuestro ambiente, que los planes de trabajo involucren cuidado y respeto de manera sustentable, que se busquen infraestructura de captación de agua, edificios y construcciones verdes, reglamentos reales ante la plaga de fraccionadoras y destrucción de cerros de nuestra entidad.

Te invito a que si alguien toca tu puerta, le cuestiones sobre cuál es su agenda verde, su plan de trabajo en materia ambiental o las iniciativas planeadas sobre este rubro, ya que la planeación ambiental es la única que nos dará sustentabilidad social, es necesaria e impostergable. Si aquel que se presenta ante ti buscando el voto no considera que los problemas ambientales son una prioridad, déjame decirte que el no es el candidato que necesitamos.

Sal, participa, promueve, que estos dos meses de campañas no solo sean un gasto excesivo de nuestros impuestos, sino que sean el ejemplo de una ciudadania responsable que quiere y desea participar en las decisiones de nuestra ciudad, estado y país, pero si no lo haces no te quejes después sobre las injusticias y decisiones que se tomaron por nuestra falta de interés como sociedad en general.