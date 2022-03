Provocación

La caja china la ha abierto el presidente López, al sentirse perdido en el caso de la mansión gris de Houston, que compró el desempleado de su hijo José Ramón, en más de un millón de dólares, al no poder dar una explicación de dónde salió el dinero, al contrario, cada vez que explicaba algo en la mañanera se hundía más y más.

Hay muchos indicios de que la violencia desatada en el estadio de La Corregidora, en Querétaro, fue provocada por gente, si se le puede llamar gente a quienes más bien parecen bestias salvajes, pagadas para provocar un caos y un terror entre la gente de un estado gobernado por el PAN y uno de los estados más pujantes, más libres de violencia. Curiosamente.

Las escenas que vimos de gente golpeada con objetos punzocortantes, con sillas, hasta dejarlos inconscientes y los seguían golpeando y desnudando. Parecía que los querían matar. Nunca había habido violencia en ese estadio. México se estremeció al ver esas escenas, de una brutalidad nunca vista. La gente les gritaba que ya los dejaran y los filmaba con sus celulares, pero todo fue inútil, hasta que mediante radios de comunicación que traían los violentos les dieron la orden de salir. Dicen que no hubo muertos, a mí me parece que sí los hubo.

Más violencia provocada en varias ciudades del país, el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Salieron las mujeres a manifestarse en la ciudad de Chihuahua de la estatua de Pancho Villa hasta la plaza del Angel. Todo parecía que estaría muy bien y que reclamarían cosas justas, con las que estamos de acuerdo que tiene todo el derecho de pedir y exigir la igualdad de oportunidades y que cese la violencia hacia las mujeres, pero que empieza la marcha y van quebrando todos los vidrios de los establecimientos que estaban en su camino y al llegar al Palacio de Gobierno sacaron hachas y marros, que ya llevaban preparados, para tratar de destrozar las puertas de madera del palacio. Quebraron todos los vidrios y aventaron cajas de cartón con lumbre para adentro, tratando de incendiar todo el palacio de gobierno, ¿se puede pedir que cese la violencia contra las mujeres y ellas provocar la violencia? Me parece que no se puede pedir lo que no se da. Pintarrajearon todo el palacio, que es de cantera, que es un material de alta absorción y por lo tanto es difícil de quitar. No se puede pedir equidad cuando no se respeta a los demás.

El ataque de Rusia a Ucrania era suficiente para que la atención se desviara hacia esa zona del mundo, que nos va a traer consecuencias muy serias al mundo entero, eso hubiera sido una cortina de humo real, para que la gente se olvidara de la casa gris de Houston, para la cual no hay explicación alguna de dónde salió esa enorme cantidad de dinero, salvo un cohecho de la compañía petrolera para obtener más contratos de Pemex, y que lo ha logrado.

Provocación a la violencia, para continuar con la división entre los mexicanos, que está siendo alentada todos los días desde la mañanera, donde se insulta y se agrede verbalmente a todo aquel que piensa o se expresa diferente al señor del púlpito.