Por: Mario Ramírez

No hace falta descubrir la letra detrás del asterisco, todos sabemos a qué se refiere, y es que este grito que empezó como un chiste local entre mexicanos ha llegado a molestar a los más altos mandos del futbol allá en la FIFA. Contra esta ya tradición, se han tratado de tomar diversas medidas pero ninguna tan letal como la más reciente: De continuar la afición azteca gritando esta palabra, la Selección Mexicana podría quedarse literalmente sin Mundial, ya que la FIFA ha impuesto la sanción de reducción de puntos contra México para las eliminatorias mundialistas de CONCACAF próximas a iniciar este septiembre.

Es necesario agregar que realmente la costumbre de este grito es más “cotorreo” entre mexicanos que insulto contra extranjeros, sin embargo, se entiende y se apoya la iniciativa para que deje de producirse, pues puede haber gente ofendida. Habiendo aclarado eso, realmente el problema al respecto con la FIFA no radica en querer desaparecernos ese grito, sino en la doble moral descarada que están ejerciendo. Está bien, es justo detener el grito de los mexicanos ¿Pero qué hay de todo lo demás? ¿Por qué no tomar esas medidas drásticas contra el racismo o contra la discriminación? Los cuales sí son ofensas directas ¿Por qué no reaccionar contra la muerte de cientos de obreros cataríes en la construcción de los estadios para el Mundial 2022? Donde se mete de lleno contra los derechos humanos ¿Por qué otorgarle un Mundial a Catar donde las mujeres son tratadas como un ser sumamente inferior? ¿Por qué darle una Copa Mundial a un país donde el ser homosexual es motivo de cárcel y hasta de pena de muerte? Pareciera que la FIFA solamente alza la voz para quedar bien con ciertos movimientos.

Al final de cuentas, nos guste o no, todo deporte de conjunto se trata de rivalidad, y desde el principio hasta el final de los tiempos la naturaleza del aficionado será insultar al rival. ¿Está mal? Sí ¿Es evitable? No. Si FIFA de verdad quiere erradicar toda clase de insultos durante los partidos, viven en un mundo ingenuamente utópico. La diferencia contra el grito mexicano es que por primera vez en la historia los mexicanos nos pusimos de acuerdo al unísono para expresarnos. Y es que para bien o para mal, México es potencia mundial en ambiente.

Este es un punto de vista de un simple aficionado mexicano más, diferente al del famoso comentarista deportivo, cuya postura de ofensa se entiende por tener la garantía de ser escuchados por millones de personas. A uno como aficionado sólo le queda invitar a erradicar permanentemente el grito, sea dicho o no como insulto, pues el futbol se trata de unir y no de dividir y ha quedado claro que este deporte no conoce barreras. Tenemos varias razones para dejar de gritarlo y cuando se trata de hacer lo correcto cualquier camino es adecuado. Reconozcamos nuestro error como aficionados y remediémoslo pero de igual manera exijamos congruencia de parte de las autoridades. Esa determinación con la que FIFA está confrontando a los mexicanos debería ser utilizada para exterminar todos los problemas previamente mencionados, a FIFA le falta aprender mucho sobre valentía y podría recibir unas clases de todos nuestros hermanos y hermanas que justo acaban de celebrar con orgullo a nivel mundial… su mes.