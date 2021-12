“Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente”

Por alguna extraña o melancólica razón los últimos días de diciembre los tomamos como marco para pensar en lo que hemos hecho en el año que está por despedirse y como dicen por ahí, lo hecho, hecho está, imposible modificarlo. Los más fervientes deseos vuelven a cobrar relevancia y el siguiente año se convierte mágicamente como aquel en el que haremos todo lo que hemos dejado de hacer; “El próximo año dejaré de fumar” dice quien lleva años atorándole a una cajetilla diaria; “Ora sí deveritas que a partir de enero haré una hora de ejercicio diaria y me pondré a dieta”, se autoengaña el que se receta con singular alegría sus buñuelos y su pan de dulce. “Verás mamá, que el próximo año voy a estudiar más para aumentar mi promedio en la escuela”, es la promesa del chamaco que por andar en los videojuegos y en el Tik Tok no pasa del 6.5; “En octubre nos casamos” le dice el osado novio a su prometida, a la que ya le urge. Así somos, ni modo que no.





El 2021 está por pasar a los libros de la historia y sin lugar a dudas el tema de este año siguió siendo la pandemia de origen asiático y sus variantes que cada vez llegan más bravas que las anteriores. Delta dejó de ser relevante y ahora la que ocupa y preocupa es Ómicron. A pesar de los esfuerzos realizados para que el pueblo sea vacunado (todavía hay quienes en su mundo ilógico tienen sus dudas sobre vacunarse o no) lo seguro de esto es que el virus continuará entre nosotros y estamos aprendiendo a convivir con él, los cuidados perdieron su calidad de temporalidad y se volvieron constantes ante las nuevas olas de contagio que se siguen presentando.





Otro tema del 2021 fue el proceso electoral en el que México estuvo en el mes de junio y donde, con la más clara intervención del primer mandatario del país, Morena ganó 11 gubernaturas (Baja California, Baja California sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas), Acción Nacional retuvo Chihuahua y Querétaro y en la Ciudad de México el partido de la 4T perdió importantes delegaciones como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan, esto en gran medida debido al trágico accidente de la Línea 12 del Metro, donde hubo 26 fallecidos y gran cantidad de heridos, hasta la fecha toda responsabilidad ha recaído en los pernos.





Se antoja difícil ponerle un adjetivo calificativo al año que está por terminar, pero pudiera ser el año de lo impredecible; año internacional de la paz y la confianza de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, año del desarrollo sostenible, año del cambio climático, año de la biodiversidad, año de Joe Biden, año de migrantes, año (por fin) del Cruz Azul y de los Zorros del Atlas, año de la chihuahuense Andrea Meza en Miss Universo, año de Spiderman y año en que se fueron de este mundo terrenal Ricardo González “Cepillín”, Isela Vega, Guillermo Murray, Jaime Garza, Alfonso Zayas, Lilia Aragón, Rosita Quintana, Miguel Palmer, Óscar Cadena, Enrique Rocha, Carmen Salinas y recientemente Vicente Fernández.





Llega un 2022 con cierto grado de incertidumbre en lo relativo al tema de la salud y con una consulta inútil sobre la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, presidente que fue electo por seis años. Sea como sea, la llegada de un año nuevo nos brinda la esperanza de que será mejor que el anterior, pero en buena medida depende de nosotros para que esto suceda.





