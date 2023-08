Punto y aparte | 45 años de Opinión Pública

Desde la época de infancia, en la casa de mis padres, a temprana hora se encendía la radio para escuchar un programa donde la gente llamaba para externar alguna queja, ya sea porque el camión de la basura no pasaba por su colonia, para reportar algún faro de luz descompuesto o para comentar algún mal trato en alguna dependencia de gobierno; mi padre, a manera de presunción, me dijo varias ocasiones que él conocía al conductor del programa y ocasionalmente llamaba a cabina sólo para saludarlo. Yo, la verdad, a esa edad prefería escuchar música en la radio, pero eso ocurría hasta que el citado programa terminara. En la escuela varios compañeros pasaban por la misma escena en sus respectivas casas. Tiempo después me di cuenta que también mi madre contaba con la amistad de ese conductor de la suave voz, ya que un par de ocasiones le preparó una deliciosa paella que hasta la fecha recuerda don Marco, sí, don Marco Antonio Guevara.

“Opinión Pública” acaba de llegar a 45 años de existencia, 45 años de ayudar a la sociedad, 45 años de darle la voz a los chihuahuenses y 45 años que marcan la referencia de la denuncia ciudadana teniendo como consecuencia importantes acciones por parte de los servidores públicos a quienes a veces se les olvida cuales son sus funciones. Desde hace algunos años los integrantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua (AECHIH) participamos todos los lunes en este importante programa con una cápsula de opinión y análisis que nos permite estar en contacto con el ciudadano chihuahuense y juntos hacer historia.

El sábado pasado la AECHIH realizó un emotivo homenaje a don Marco Guevara en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde tras las palabras de bienvenida de nuestro anfitrión, Néstor Armendáriz, y después de que su servidor agradeciera a todos su presencia, el licenciado Ernesto Avilés dio el mensaje oficial por parte de los editorialistas, donde recordó fragmentos de la trayectoria de nuestro homenajeado y las dificultades a las que se enfrentó para llegar hasta el punto donde se encuentra el día de hoy. Marco Aurelio Guevara tomó después la palabra mencionando ese orgullo que siente por su padre, a quien le siguió los pasos en el mundo de la comunicación. Las damas de la asociación entregaron el reconocimiento tras unas sentidas palabras de cada una de ellas, Dinorah Gutiérrez recordó sus mocedades cuando fue precisamente don Marco quien le abrió las puertas para entrar al medio informativo y con el tiempo convertirse en la gran comunicadora que es hoy en día, a quien puede escuchar a través de Radio Universidad. Mientras una pantalla proyectaba fotografías de “Opinión Pública” don Marco agradeció emocionado por el homenaje reforzando el compromiso de él y de Radiorama para seguir haciendo sinergia siempre buscando el bien de la sociedad.

Mientras saboreábamos un delicioso desayuno servido por Pirrín Méndez varios editorialistas e invitados especiales tomaron la palabra, donde recordaron grandes anécdotas al lado de don Marco, tal es el caso del maestro Rubén Beltrán Acosta, cronista de la ciudad, quien dejó claro que aquel que honra merece ser honrado. Tras las fotografías de rigor el evento terminó y nos retiramos listos para seguir encendiendo la radio antes de que el gallo cante.

Punto y aparte

En “Opinión Pública” colaboró por mucho tiempo don Jacobo Holguín, quien desde hace unos días partió físicamente de este mundo y hoy se encuentra en un mejor lugar, para mi amiga Aída, su hija, y para toda su familia, un abrazo de solidaridad y respeto, descanse en paz.