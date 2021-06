Punto y aparte | Clasemedieros

“Una de las cosas que más me llaman la atención del sentimiento de culpa es la diabólica capacidad de invención que te da”

Les voy a ser sincero (faltaba más), con cinco décadas en el kilometraje de vida en mi querido Chihuahua todavía no sé si considerarme de la clase media baja, media alta o simplemente media; este maravilloso país nos da (lamentablemente no a todos) la oportunidad de tratar de ir subiendo en la escala de la ingrata medición socioeconómica. En el mundo de la conveniencia a veces somos de una clase y a los minutos cambiamos a otra, total, ¿quién va a decirnos que no?, el caso es que soy clasemediero, es decir, formo parte de la numerosa población que de alguna manera le brinda dinamismo al país en todo aspecto y que día con día hacemos lo posible (o lo imposible) por tratar de ser y estar mejor que ayer; aspiracionistas, nos dicen.

La historia de mis progenitores los ubica en una infancia donde pertenecer a la clase media era un verdadero sueño, sus mocedades tienen que ver con el trabajo fecundo para salir adelante respaldándose en empleos de cocineros, abarroteros, comerciantes, empleados de zapatería y vendedores de burritos; su aspiración era simplemente ser felices día con día y sacar adelante a su atento servidor; a sus 87 años de edad les digo: Gracias por ser aspiracionistas, cumplieron con creces su cometido.

En una más de esas acciones que nos resultan difíciles de comprender, ahora resulta y resalta que desde las interesantísimas (?) mañaneras, tras conocerse los resultados de las pasadas elecciones donde Morena prácticamente fue borrado de la mitad de la Ciudad de México perdiendo importantes delegaciones como Coyoacán, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo entre otras, el primer mandatario de la nación dijo que los culpables de esta dolorosísima derrota en esta zona que representa el 15% de la economía nacional son los clasemedieros que viven ahí, ya que sus licenciaturas, maestrías o doctorados les permiten acceder a la lectura de periódicos nacionales y extranjeros y comprender lo que en ellos se menciona, teniendo con ello una actitud triunfalista y egoísta (tómala). Sí, por increíble que parezca, lo dijo el presidente de México en lo que pudiéramos ver como uno de sus peores autogoles de los varios que lleva en su primera mitad de mandato. El hecho de que en buena medida la tragedia de la Línea 12 del Metro fue la razón de peso para perder en las urnas desde luego que no lo pueden (quieren) aceptar y su flaco argumento de una clase media con estudios que decidió hacerse del lado de los conservadores cae en lo absurdo y lo ridículo, además de representar una falta de respeto para el voto autónomo.

Don Andrés de plano olvidó que la clase media a la que se refirió es la que le brindó el apoyo para su contundente triunfo en las urnas en el 2018, sin esa clase media simple y sencillamente no hubiera sido presidente, bonita manera de agradecerle, ¿no? Por lo visto sus asesores en materia económica no le dijeron que gran parte de los estados donde ganaron la Gubernatura los abanderados de Morena tienen en la clase media el motor de sus economías locales.

Soy orgulloso clasemediero y aspiro a que a ti y a mí, nos vaya bien, pos luego.

