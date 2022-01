“Sea más responsable de lo que esperan que sea” Beecher -

Con casi seis millones de defunciones en la cuenta y, por absurdo que parezca, todavía hay en el mundo gran cantidad de personas que no están vacunadas contra el Covid, pero lo más preocupante es que gran parte de ellas se debe a que no quieren vacunarse sosteniendo argumentos que caen en el terreno de lo incomprensible, olvidando (o valiéndoles) que el estar vacunado no sólo representa una situación de salud para ellos, sino para todos los que los rodean, es decir, el no vacunarse es una decisión egoísta e irresponsable. Su negativa pone en riesgo a muchos.





El mejor escenario ante esta pandemia, que por lo visto seguirá conviviendo entre nosotros por buen rato, es que la mayoría de la gente esté vacunada ya que con ello bajarían las posibilidades de originar nuevas y más agresivas variantes como es el caso de Delta y recientemente Ómicron, esta última afectando incluso a personas que ya cuentan con su cuadro de vacunación, lo cual se torna más alarmante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud capítulo Europa, la vacunación ha salvado a más de 470,000 personas mayores de sesenta años en el Viejo Continente.





Día con día nos damos cuenta que cada vez son más las personas cercanas a nosotros que han sido contagiadas por el coronavirus en alguna de sus ya citadas variantes; el vecino, el amigo, el compadre, la comadre, el primo, la prima, etc. Los más afortunados no han tenido síntomas graves y han actuado de manera rápida y eficiente, pero algunos han presentado dificultades respiratorias viéndose obligados a utilizar tanques de oxígeno y lamentablemente otros han perdido la batalla en muy poco lapso de tiempo. La situación continúa siendo de cuidado. Las consecuencias de las pasadas reuniones de fin de año siguen en el ambiente. Ojo con ello.





La responsabilidad en la disminución de los contagios es compartida, gobierno y sociedad, cada quien tiene sus acciones claramente definidas, gobierno, por su parte, está obligado a planear y llevar a cabo los programas de salud social y a informar oportunamente y con veracidad todo lo relacionado con el tema y nosotros como ciudadanos cumplir con el esquema completo de vacunación, imprimir y portar el certificado oficial, estar al pendiente de las fechas programadas para las vacunas de refuerzo y seguir con las medidas sanitarias ya conocidas: uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y el lavado constante de manos.





El nuevo orden mundial implicó cambios en la tecnología, los negocios, la política, la economía y las relaciones sociales, el área de la salud no se quedó atrás y esta pandemia cuyo origen fue (dudoso para muchos) atribuido a un murciélago asiático vino a poner en evidencia la fragilidad del ser humano que, sin importar el estatus económico, tuvo que adaptarse a los requerimientos de este orbe que día con día nos dice, a su manera, que está un poco harto de nosotros. Situación bastante entendible.





La llegada de un nuevo año por supuesto que brinda esperanza, pero tenemos que poner de nuestra parte todos. Ande pues.





Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.





aruedam@hotmail.com