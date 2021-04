Punto y aparte | Covid en vacaciones

“Nuestros actos imprudentes nos persiguen para atormentarnos”

Ya sea si estamos trabajando o estudiando desde casa a través de las plataformas virtuales, cuando llega la época vacacional es motivo de alegría y aunque siguiendo las directrices de lo que la responsabilidad nos dice y nos quedemos en casa haciendo otras actividades diferentes a las cotidianas, esto ya va en beneficio de nosotros, le ponemos pausa a la jornada laboral o escolar y nos podemos adentrar al mundo de la lectura, la música y las películas o series y otros pasatiempos que casi no hacíamos.

Mucha gente que ya está cansada de la cuarentena en la que nos tiene este virus de origen asiático ha tomado la imprudente decisión de empacar sus maletas con sus respectivos trajes de baño y sus salvavidas de patito para agarrar camino hacia una de las diversas playas que tiene nuestro querido México. En los próximos segundos les pido que hagamos el siguiente ejercicio de imaginación: Un esplendoroso hotel poseedor de una enorme alberca con pelotas y toboganes repleta de gente de todos sabores y colores, quienes al menos el 10% por puritita flojera deciden soltar sus necesidades fisiológicas (hacer pipí, pues) dentro de la piscina mientras otros juegan volibol o se recetan una deliciosa bebida o un suculento hotdog, cuya catsup y mayonesa se chorrea por todos lados; bonita estampa, ¿no?, ahora la pregunta es: ¿Creen ustedes que ninguna de esas alegres personas tenga activo el bicho chino cuyas consecuencias tiene entubados a miles en todo el mundo con la posibilidad de perder la vida? La respuesta no requiere mucha cavilación, pero sí requiere de mucha irresponsabilidad cuando a pesar de lo descrito prefirieron arriesgarse bajo los calurosos rayos del sol con la desajustada ilusión de que no les pasará nada, cuando no se trata de que les pase algo a ellos, sino a todos aquellos con quienes tendrán contacto en un futuro.

La responsabilidad se dimensiona para quienes manejan el turismo en nuestro país y tendrán que estar muy atentos a las reglas que se establecieron, como es impedir la concentración de conciudadanos en espacios públicos y respetar los aforos en casi todos los lugares, como bares y restaurantes. Situación que se antoja difícil de creer que sucederá. Los negocios están muy golpeados y al igual que los contagiados requieren oxígeno para subsistir.

Mientras el apreciado lector me acompaña en estas letras todos los lugares turísticos de México se encuentran a tope; preparémonos para el rebrote y para volver a subir el tono del semáforo epidemiológico, con lo que todo esto conlleva. Y pensar que había madres de familia que ya querían que sus hijos volvieran a clases presenciales, sí, cómo no.

Y sobre el tema del Covid y la política, Bolivia y Chile (este último, el país con más vacunas suministradas de Latinoamérica) están considerando suspender temporalmente las elecciones para evitar un preocupante aumento de contagios, decisión difícil de tomar, pero requerida para proteger a la población. ¿Creen que esto lo puedan hacer en México? Yo tampoco.

