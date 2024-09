Punto y aparte | Denise Dresser y la sumisión de Televisa

“Hay destituciones que son una medalla de honor, esta es una de ellas". Denise Dresser

En la casa de ustedes, que es la mía, de vez en cuando nos da por ver programas de televisión de análisis de los temas que acontecen en el país, uno de ellos es “La hora de opinar” conducido por Leo Zuckermann (con quien comparto la fidelidad al Cruz Azul) que se transmite de lunes a viernes a través del canal “Foro tv” perteneciente a Televisa y donde participan (participaban) como panelistas Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Javier Tello, Juan Pardinas y la acertada politóloga Denise Dresser entre otros invitados que le dan (daban) al programa un toque crítico que ha sido del gusto del televidente.

Hace unos días Dresser informó a través de sus redes sociales (maneja prácticamente todas) que fue notificada de su destitución del aludido programa bajo el absurdo argumento de un proceso de restructuración frente al nuevo contexto político, es decir, la llegada de Sheinbaum a la presidencia del país y la mayoría de los morenistas al Congreso. ¿Difícil de creer?, para muchos no.

La valiente activista mencionó que los ciclos se acaban, pero las luchas no. La principal televisora del país trata con esta acción de mandar un mensaje a todo aquel que se atreva a criticar a la nueva administración pública, sin embargo, hoy más que nunca necesitamos de las voces que, siempre de frente, puntualicen las injusticias que desde el poder se cometen, como los gastos innecesarios en proyectos faraónicos que nomás no, la pretendida reforma al poder judicial que ya ha causado ruido a nivel internacional, los actos de corrupción, la compra de votos en las elecciones, etc., etc.

Cuando se suponía que la televisora estaba abierta a espacios democráticos, al parecer junto con Dresser también le dieron las gracias a Héctor Aguilar Camín y a Jorge Castañeda, otros dos duros críticos del sistema gubernamental, autores de varios interesantes libros (“La herencia” y “Amarres perros” de Castañeda y “El resplandor de la madera” y “La conspiración de la fortuna” de Aguilar) y que le causaron muchas agruras al “aún” presidente Manuel Andrés.

Véase por donde se vea, el despido de estos tres críticos panelistas representa un fuerte golpe a la libertad de expresión que como derecho humano lo contempla la constitución mexicana en sus artículos 6 y 7 y a nivel internacional a través del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos desde 1948. Pero mientras se cometen este tipo de actos de sumisión por parte de la televisora de Azcarraga, la misma empresa quiere que nuestra mente se enfoque en trivialidades como “La casa de los famosos” y lo peor de todo es que lo está logrando. ¿Quién saldrá expulsado este domingo?

El deterioro de la libertad de expresión en nuestro país es de condiciones preocupantes, las agresiones a cualquier comunicador hacen eco en todos los que de alguna manera nos encontramos en el terreno de informar (reporteros, periodistas, columnistas, editorialistas, etc.). Hoy le tocó a Denisse, pero quienes la hemos seguido sabemos que continuará desde otros espacios dando la batalla por un México más justo, para con ella mi solidaridad, claro que sí.





Maestro en Finanzas y en Administración de Recursos Humanos. Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

