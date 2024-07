Punto y aparte | Educación

“La búsqueda de una vida más humana debe comenzar por la educación” Sabato -

Hace algunas semanas comentamos en este espacio editorial que deseábamos que la próxima presidenta de México entienda y comprenda que lo primordial para el progreso del país es la educación. Días después esa esperanza se disolvió, la evidencia del desdén que se tiene por el sector educativo de una nación a la cual le urge fortalecer toda la estructura académica desde las bases es notoria. Quien dirija el sector educativo debe tener pleno conocimiento del ejercicio profesional de los maestros mexicanos y su designación no debe de obedecer a cuestiones de lealtad.

En Oaxaca se dio el primer encontronazo por este tema ya que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazó la designación del próximo titular de la SEP ya que, argumentaron, fue el encargado de presentar la polémica reforma educativa del sexenio anterior que contenía más políticas administrativas de carácter punitivo en lugar de mejorar la calidad educativa. Solicitaron que en la SEP se designe a una persona con formación pedagógica, enfoque humanista y que conozca la realidad en el sector educativo de la nación azteca.

En la administración del “aún” presidente Manuel Andrés, después de Esteban Moctezuma se nombró a Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública quien dejó el puesto ya que de ahí se fue a ser candidata para gobernar el Estado de México, en su lugar llegó Leticia Ramírez, una profesora que en su casa (suponemos) si la conocen y que en una entrevista realizada por Televisa no supo contestar a la pregunta de cómo iban a aprender matemáticas los niños con el nuevo plan de estudios. Tanto a Delfina como a Leticia la titularidad en la SEP fue una recompensa por su fidelidad a la llamada 4T, es decir, la calidad de la educación no importa, recuerden que su enfoque obedece al propósito de que millones de mexicanos no abandonen la pobreza ya que esto representa más número de votos cuando haya elecciones.

Querer tener altos niveles de aprendizaje en un país cuando existe una excesiva clase pobre es querer que el auto avance con el freno de mano puesto. ¿Se escucha duro? Pues sí. Nuestra educación básica pública requiere de atención inmediata. Si a esto le sumamos los peores resultados que México ha obtenido recientemente en pruebas de ciencia, lectura y matemáticas, una deficiente infraestructura básica y un abandono escolar en crecimiento, el panorama para el próximo secretario de educación se visualiza de pronóstico reservado y de grandes retos que alcanzar. Dirigir la educación del país no es lo mismo que dirigir un partido político en el cual todos sabemos quien manda.

Desde luego que nuestro deseo es que a México le vaya bien en todos los terrenos del acontecer social, brindaremos el beneficio de la duda y ojalá que el próximo secretario de educación pública nos demuestre eficiencia y desaparezca este sentir que por lo pronto tenemos. Ande pues.

Punto y aparte

Hace unos días se cumplieron 97 años de existencia de El Heraldo de Chihuahua, casi un siglo de estar siempre a la vanguardia en cuanto a información se refiere, para todos los que laboran en este rotativo, un abrazo.





Maestro en Finanzas y en Administración de Recursos Humanos. Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

aruedam@hotmail.com