Punto y aparte | El ansiado quinto partido

En recientes días hemos estado inmersos en cantidad de acontecimientos y noticias de toda índole; se inauguró el Aeropuerto de Santa Teresa con más dudas que otra cosa, que si no hay agua en los baños, que serán muy pocos los vuelos que despeguen y aterricen, que es muy complicado llegar al lugar y que se pueden comer muy sabrosas tlayudas; por otro lado se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Oscar de la academia cinematográfica de Hollywood, donde después de ver la bofetada que el actor Will Smith le propinó a Chris Rock por realizar una broma sobre su esposa, México estuvo presente en la ganadora a mejor película “CODA” por la actuación del comediante Eugenio Derbez, film donde interpreta a Bernardo Villalobos, un profesor de música que motiva a su alumna Ruby (hija de padres sordomudos) a realizar su sueño de ser cantante, aunque no es un actor de la gracia de muchos, bien por él, claro que sí.





El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue siendo el principal tema en el orbe, los bombardeos continúan presentándose, el departamento de Defensa de Estados Unidos ha destinado millones de dólares a la asistencia en seguridad para defender a Ucrania, país que ha advertido la posible utilización de armas químicas o biológicas por parte de Rusia, que se encuentra en camino de convertirse en una economía cerrada debido a su gran dependencia de sus exportaciones de materias primas.





En nuestro querido México la duda que ya quedó disipada tras que la selección de futbol nacional calificara a la próxima Copa del Mundo es quiénes serán sus rivales en la primera ronda del torneo: Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Inmediatamente comenzaron a realizarse las especulaciones en cuanto a los resultados que podrá tener el Tri, el director técnico que todos tenemos dentro comenzó a imaginar cuántos goles recibiría y cuantos anotaría. El pensamiento que se colocó en la mente del pueblo azteca fue: Argentina nos gana, a Arabia (equipo al que nunca se ha enfrentado) sí se le puede vencer y el partido decisivo será el martes 22 de noviembre contra el equipo que se inicia, Polonia, selección que cuenta en la delantera con el jugador del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, considerado actualmente dentro de los mejores del mundo.





Aquel esperado quinto partido en una Copa del Mundo pareciera verse (nuevamente) en el terreno de lo imposible, sin embargo, más de una vez hemos testificado cómo en el futbol muchas estimaciones se desbaratan cuando el árbitro silba el final del partido (nadie imaginó que México le empatara a Brasil o le ganara a Alemania en un mundial)





La realidad actual nos muestra una selección mexicana de futbol que no clasificó a Qatar 2022 de manera convincente, aunque haya quedado en segundo lugar de la eliminatoria de Concacaf sólo por diferencia de goles con Canadá. El director técnico nacional tendrá, seguramente, que en estos ocho meses que faltan para la competencia mundial buscar rivales considerados de alta jerarquía en el balompié internacional, de poco servirá enfrentarse a selecciones que no exijan competitividad, sólo así las ilusiones de que llegue ese ansiado quinto partido permanecerán.





Punto y aparte.





Desde este espacio una felicitación para Omar Armendáriz, por su elección como presidente de Canaco Chihuahua, deseándole logros que se reflejen en beneficios para todo el sector comercial del estado.