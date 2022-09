Punto y aparte | El caos vehicular

Alejandro Rueda Moreno

“Orden a partir del caos”

Lloyd Wright -

En las movidas mañanas de este querido Chihuahua mis dos sacrosantas bendiciones, de 14 años cada una, y acá su escribidor salimos de la casa de ustedes, que es la mía, en punto de las siete para adentrarnos a nuestra ruta vehicular que incluye buena parte del tiempo sobre el periférico de la Juventud en la dirección de norte a sur; el reloj que marca la salida tiene que contar con gran precisión, ya que si por algún pequeño detalle salimos 10 minutos después, el caos se vuelve de condiciones no aptas para conciudadanos que se precien de ser decorosos. La delicadeza, y el bien portar desaparecen entre frenadas, cláxones y cambios abruptos de carril.

Choques y embotellamientos hacen de la travesía de ir a dejar a los chamacos a la escuela y de ahí enrutarnos al trabajo una experiencia por demás enriquecedora para cualquier instructor de esos que nos dicen con dulce voz cómo manejar y controlar el estrés (los quiero ver), cualquier descuido al ir al volante como prender la radio o buscar algún objeto puede convertirse en el peor momento del día; todo es cuestión de segundos, la vida misma es un segundo.

Una regla de la estadística universal nos dice (un tanto por obviedad) que más autos representan más accidentes y éstos a su vez más heridos y hasta desenlaces que concluyen en tragedia. El aumento en el número de vehículos obedece a varias razones, y una de las principales es que nuestro eterno transporte público carece de la eficacia necesaria para una ciudad como la nuestra que no detiene su crecimiento poblacional ni un solo instante. ¿Realmente todos los conductores tendrán su respectiva licencia de conducir? porque de no ser así esto significa poner en riesgo a todos, ¿o no?

Hace unos días, mi dulce consorte y su servidor salimos de un evento y mientras esperábamos la luz verde del semáforo, un individuo, que se lleva de tú con el dios Baco, decidió no frenar su vehículo pegándole durísimo al carro que estaba detrás de nosotros y éste al recibir el impacto nos dio un ligero alcance, afortunadamente el percance no pasó a mayores, pero el susto hasta la fecha continúa. Los autos en las personas equivocadas se convierten en armas peligrosas, muy peligrosas.

En los últimos seis meses el Estado ha regularizado más de cien mil autos, vayan ustedes a saber bajo qué condiciones se encontraban (los autos, no los del estado) trayendo esto como consecuencia que, aunque se repavimenten las calles, se repinten las líneas de señalización y se pongan topes y más topes, mientras no haya verdaderos programas de concientización y no se tenga un sistema de transporte público ya no digamos eficiente, sino adecuado, seguiremos siendo parte del caos vehicular con las consecuencias que esto pudiera traer.

Hace algunos años uno de mis chamacos me dijo: “Papá, qué suave sería si los carros volaran”, en ese momento lo vi con una sonrisa burlona, hoy empiezo a darle la razón.

Punto y aparte.

Los invito a escuchar todos los sábados el programa “Los Editorialistas” a las 3 de la tarde por Antena Radio en el 102.5 de FM, de verdad que se pone bueno.