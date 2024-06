Punto y aparte | El papá de hoy

“Un padre es más que un centenar de maestros de escuela”

George Herbert -

Ser papá en estos días representa un verdadero reto, y es que los cambios tecnológicos y el terreno globalizado de la interconexión se han convertido en poderosas herramientas de información, pero también de una preocupante desinformación si no se está al pendiente y es aquí en donde a veces fallamos derivado del diario ajetreo de la vida en donde los tiempos no nos permiten estar al cien en donde deberíamos estar. A todos nos pasa, ni modo que no.

Gran parte de las personas sostienen que tiempos pasados siempre han sido mejores y no les falta razón para afirmarlo, las fortalezas que tenía el padre de hace años y que en la actualidad están fuera de toda modernidad son más necesarios hoy en día en medio de un mundo que circula a alta velocidad en donde conceptos y principios como la honestidad, la puntualidad, la fidelidad y el respeto pareciera los quieren desaparecer, el día que esto suceda estaremos completamente perdidos.

La presencia del padre en el núcleo familiar es de condiciones precisas, desde luego con el apoyo del binomio que representa la esposa, quien debe permitirle ejercer su función paternal con toda la libertad requerida y ambos fortalecer ese equilibrio para el sano crecimiento de los hijos.

Desde 1972 cada tercer domingo del mes de junio se celebra el día del padre, hay quienes dicen ser amigos de sus hijos, pero en estricto sentido las dos figuras tienen características diferentes, ambas de gran importancia en el desarrollo de las personas. El padre es y seguirá siendo padre siempre.

Va pues para Don Oscar mi eterno amor hasta allá donde hoy se encuentra, seguramente jugando dominó con sus amigos, platicando con Don Lorenzo Pérez y vigilando los pasos que su hijo sigue dando en este escenario llamado vida.

El sábado pasado celebramos en una concurrida reunión a todos mis compañeros de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua que tienen la gran dicha de ser padres y que cada uno, a su estilo, son el ejemplo a seguir y el orgullo de cada una de sus hijas y de sus hijos. Para ellos un abrazo.

Y ahora las presentes palabras que el escritor chileno Neftalí Reyes Basualto (Pablo Neruda) dedicó a su padre:

“A Dios doy gracias por ser mi padre, por tus reproches y consejos, por el bien que me enseñaste, y de mi ser siempre cuidaste. Por ser padre bondadoso, lleno de paz y sabiduría, porque amas la verdad, justicia y rectitud en demasía. Por ser mi padre amado, y enseñarme la caridad, sentimientos nobles te cubren, no conoces la maldad. Caballero noble y parco, me enseñaste a luchar, aspirando siempre a lo más alto, y a mis sueños no renunciar. Por aborrecer todo lo malo, por tus celestiales valores, por guiarme de la mano, en senderos llenos de flores.





Maestro en Finanzas y en Administración de Recursos Humanos. Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

