Punto y aparte | El pueblo habló

“Todos tenemos un poder especial: la facultad de elegir”: Og Mandino

La verdad que cuando se termina todo lo que implica un proceso electoral los ciudadanos descansamos y de alguna manera lo agradecemos, se terminan las riñas entre amigos que piensan diferente, los volantes de propaganda ya no se acumulan en los buzones de la casa y el sentir es como de libertad, estuvimos atrapados por unos meses entre el Covid y las campañas y de ambos tuvimos que cuidarnos.

El voto es el instrumento que tenemos para decidir el futuro de nuestro estado, de nuestro país, es por ello la gran insistencia que tuvimos, desde las trincheras que nos ocupan, para que acudiéramos a las urnas; posiblemente el sufragio emitido fue por el candidato o la candidata que no nos convencía del todo y tomamos la decisión por otros factores, es válido, por supuesto que sí, lo importante siempre fue que terceros no decidieran por nosotros.

De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares y en espera del resultado oficial la exalcaldesa de la capital, Maru Campos salió triunfadora en las urnas, así que nuestro querido Chihuahua tendrá a la primera mujer gobernadora, bien por las mujeres.

El reto para Campos Galván será interesante, ya que su actuación frente al Ejecutivo estatal estará bajo la lupa de miles de chihuahuenses que confiaron en ella y otros tantos que no le otorgaron dicha confianza. El equipo de trabajo que designe tendrá que estar aprobado en toda su extensión como personas capaces para la función que desempeñarán y el arranque de su mandato será crucial para delinear el camino de una administración digna de un pueblo fuerte, de un pueblo aguerrido, de un pueblo que ha demostrado que si sus gobernantes no dan el ancho simple y sencillamente no vuelven a otorgarles ningún tipo de tolerancia. Por supuesto que soy parte de ellos.

En el Distrito 6 federal, del cual formo parte, todo indica que la diputación será para Laura Contreras, mujer que tuve el gusto de conocer y a quien desde este momento le solicito que sea una voz de verdadero contrapeso en la cámara baja del Congreso de la Unión, estaremos atentos a su actuación, el mandato de los chihuahuenses fue muy claro.

El pueblo habló el pasado domingo mientras la selección de México de futbol caía frente a su similar de Estados Unidos (otra vez un penal fallado), pero no todo termina en las urnas, ahí es donde precisamente apenas todo comienza; mi amigo Pedro Uranga, flamante funcionario del Instituto Estatal Electoral y compañero de la Asociación de Editorialistas, siempre ha sostenido que la participación ciudadana debe permanecer constante en la búsqueda de la justicia social.

Nuestro deber ahora que ya sufragamos es observar, analizar y en su caso señalar las acciones que emprendan quienes decidieron representar al pueblo en algún cargo público, porque así como en cualquier trabajo si el rendimiento no se da, pues no se tiene porque pagar su nada despreciable sueldo. ¿O no?

Cualquier cambio de gobierno representa una esperanza para la sociedad, veremos pues.

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.

aruedam@hotmail.com