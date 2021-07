Punto y aparte | El virus se fortalece, ¿y nosotros?

“Cuanto más cuido de mí mismo, menos resentimiento e irritación tengo”: Spencer Johnson

Y como en una especie de escape los restaurantes volvieron a tener su capacidad a tope, la gente que me encuentro por las mañanas haciendo ejercicio, ya sea caminando o en bicicleta, ya no portan cubrebocas (con algunas excepciones), las calles volvieron al caos vehicular y las fiestas, bodas, graduaciones y demás eventos volvieron a encender su música con bailongo incluido, sin embargo, el virus de origen asiático continúa paseándose en el ambiente y en una desafiante forma de demostrarnos su poder ha adoptado otras presentaciones de manera reforzada y recargada, es decir, seguirá habiendo contagios, seguirá habiendo muertos.

En estas latitudes chihuahuenses se llevó a cabo el certamen de belleza Miss México, antes del evento las 32 participantes habían dado negativo en la prueba covid, pasando unos días la mitad de ellas resultaron positivas. Semanas atrás, en un viaje estudiantil, 500 jóvenes del heroico estado de Puebla partieron a Cancún para celebrar su fin de cursos, hasta el momento 30 de ellos han sido diagnosticados con covid.

Esta relajación por parte de la sociedad obedece, en buena medida, a que la vacuna ha representado una dosis de tranquilidad, los cuidados han aminorado, pero no debemos de olvidar que la vacuna nos ayuda a que si somos contagiados los síntomas no sean tan duros o que el desenlace no sea fatal; la vacuna, sea de la marca que sea, no es para que no nos contagiemos, hay que tenerlo siempre en mente.

Existe gente que por diversos motivos que incluyen el miedo, la ignorancia y la rebeldía han tomado la decisión de no vacunarse, y aunque, hasta ahorita, no se les puede obligar a recibir la vacuna, deberían de volver a pensarlo, porque, aunque seamos muchos en este globalizado mundo, no nos sobra nadie.

En los últimos meses se detectó la variante “Delta”, cuyo proceso de transmisión es más fuerte y resiste más que el virus inicial, en nuestro país ya se han registrado cerca de 500 personas con esta variante (en el mundo van 4 millones de muertos) siendo la juventud la población más afectada, predominando en quienes tienen problemas de peso, otras enfermedades como asma y diabetes y quienes no han sido vacunados aún. Ante esta nueva cepa, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo se encuentra en un punto peligroso.

Sigamos cuidándonos y protegiendo a los nuestros, las medidas continúan siendo las mismas: lavado constante de manos, respetar distancia entre la gente, uso de cubrebocas y estar atento a la información que se vaya originando. No bajemos la guardia.

94 años de “El Heraldo de Chihuahua”, el rotativo más importante de la entidad, presente siempre en la noticia y en los acontecimientos que forman la historia del estado grande, a todos los que laboran aquí, muchas felicidades. Vamos por más.

