Punto y aparte | Elecciones

Faltan unos cuantos días para que acudamos a las urnas a efectuar nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos de un país que constantemente nos grita, nos exige, que le echemos la mano; nuestra nación nos requiere hoy más que nunca, si deseamos un país encaminado a un primer mundo, si queremos políticos que de verdad vean por el pueblo y no por sus intereses, si nos urge un país que no sea gobernado por ocurrencias, entonces el próximo 6 de junio tenemos una importante cita cuyo principal elemento es la responsabilidad, porque el sufragio que emitamos conlleva consecuencias para toda la sociedad, hagamos que esas consecuencias sean positivas. No se requiere pensarle mucho.

Requerimos funcionarios públicos, ya sean gobernadores(as), diputados(as) o presidentes municipales, sensibles con los ciudadanos, hombres y mujeres que de verdad conozcan (de preferencia por experiencia propia) lo que se necesita, que no restrinjan medicinas de ningún tipo, que respeten la forma de pensar de los demás, que no mientan, que sepan dialogar, que realicen una autocrítica para una mejor toma de decisiones y que no sigan las directrices más que de los ciudadanos que les brindaron su confianza a través del voto.

Nuestro preciado voto debe ser útil en todo sentido, útil para con nosotros mismos, sabedores de que, aunque votemos por el candidato o candidata que no es de nuestra simpatía lo hacemos pensando en no mandar al abismo al estado donde nacimos, donde crecimos, donde vivimos y donde seguiremos estando. Útil para con nuestra conciencia, útil para con los demás, porque de no hacerlo así el arrepentimiento ya no cabrá en el contexto. Los “hubiera” siempre salen sobrando.

No debemos permitir que nuestro sufragio caiga en la trivialidad y votar por aquel que en sus redes sociales se presenta como chistosito, bailando reguetón o cumbias, sin ninguna aportación de ideas para solucionar los problemas sociales. No podemos ni debemos emitir un sufragio por personas cuya candidatura obedeció a caprichos sin mérito alguno.

Las urnas nos estarán esperando desde temprana hora el primer domingo del sexto mes del calendario, utilicemos esa gran herramienta llamada “credencial de elector” para lo que fue diseñada, no es válido quedarnos en casa esperando que otros decidan por nosotros, la comodidad y la pereza siempre traen secuelas no gratas. Jóvenes que votarán por primera ocasión, emitan su sufragio, ya que con él están aportando a su porvenir dentro de la nación, ustedes representan la esperanza, de aquí la importancia de su decisión frente a las urnas.

Hace unos días se celebró el Día del Estudiante, para todos, quienes hoy reciben la educación de manera virtual y que siguen adelante, una sincera felicitación, en especial para mis alumnos de la Licenciatura en Administración Financiera.

