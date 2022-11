Punto y aparte | En deporte, no todo es futbol

Alejandro Rueda Moreno

En deporte, no todo es futbol

“El deporte no forja el carácter, lo pone de manifiesto”

Hale Broun -

Pues con la grata noticia de que empezó el Mundial de futbol en las lejanas tierras de Qatar, el deporte que mueve al orbe entero, un deporte que en mis tiempos de infancia lo practicábamos en la calle del barrio donde vivíamos; tras poner dos piedras grandes como portería jugábamos al que meta gol se pone, a los penales o a la clásica cascarita entre equipos que organizábamos y cuyos capitanes (los más buenos) iban seleccionando uno a uno de entre la bola de chamacos roñosos que teníamos que regresar a casa antes de las ocho de la noche, su servidor siempre fue de los últimos en ser escogido por razones avaladas en una notoria incapacidad con el balón (si me observa el Tata Martino seguramente me convoca y chance hasta juego mejor que algunos).

El futbol siempre ha sido el deporte más importante en nuestra nación azteca, por el dinero que deja, porque en los estadios el ambiente es de relajo, porque es el único que transmiten por televisión abierta y por otros motivos más. Siempre estamos hablando de futbol, que si el Chicharito ya no juega como antes, que qué mala onda es Vela por no querer jugar con la selección, que mi Cruz Azul siempre llega a las finales para perderlas, que ódiame más dicen las Águilas y que Miguel Herrera desborda carisma y simpatía, el caso es que todo tiene que ver con este deporte olvidándonos que en nuestro querido México existen atletas en diversas disciplinas que, por mucho, son dignas y dignos representantes del deporte nacional y que sufren y batallan para salir adelante muchas veces sin apoyos de ninguna índole y que no ganan los miles de pesos que gana un delantero, un medio, un defensa o un portero de futbol.

Hoy quiero reconocer a través de este espacio a dos jóvenes mexicanas que acaban de darle a nuestro país medallas de oro en la competencia mundial de taekwondo realizada en tierras tapatías: Leslie Xcaret Soltero García, chica de 21 años de edad, nacida en Mexicali, Baja California, cuyo propósito es representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que va por buen camino para lograrlo, ya que esta medalla de oro significó dejar en el camino a las competidoras de Luxemburgo, Canadá, Jordania, España y Serbia.

Por su parte la jalisciense de 23 años Daniela Paola Souza Naranjo, sin recibir apoyo de la Comisión Nacional del Deporte, que mal dirige la exatleta sonorense Ana Gabriela Guevara, venció en un reñido combate a la taekwondoína china Qing Guo, dedicándole esta importante victoria a su familia, su entrenador y a todo México poniendo también su visión en tierras francesas en el 2024. Bien por las dos.

Hay quienes sostienen que los resultados de los deportistas en competencias internacionales reflejan las condiciones del país que representan. Nelson Mandela decía que el deporte tiene más capacidad que los gobiernos para derribar las barreras sociales. El desarrollo deportivo va de la mano con el desarrollo de la sociedad, si es así prefiero seguir viendo, aplaudiendo y dedicarle mis mejores vibras a jóvenes como Leslie y Daniela y no estar cada cuatro años con la nefasta interrogatoria de si llegaremos al quinto partido en una copa de futbol, ¿o no?

