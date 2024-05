Punto y aparte | En elecciones nada es seguro hasta el mero día

“2 de junio, un examen de conciencia”

Resulta muy común escuchar a algunos políticos y conciudadanos decir: “A este estado que gobierna Morena le va muy mal en materia de seguridad” trasladándole el nivel de eficacia o ineficacia al partido político gobernante y no a la persona que encabeza la administración. Una vez que se asume el poder ya sea como presidente, gobernador, alcalde, diputado o senador el partido político debe quedar a un lado, ya que se gobierna para todos.

Si nos compenetramos al terreno de los partidos políticos gobernantes y no al de las personas resulta que Morena hace lo propio en 23 estados de la república y, salvo muy contadas excepciones, los resultados son malos, pésimos. Esta comprobada incapacidad está a la vista de todos en Campeche con Layda Sansores donde cientos de policías se ampararon contra las amenazas de la gobernadora de despedirlos por andarse manifestando reclamando mejores condiciones laborales; En Guerrero con Evelyn Salgado donde los niveles de delincuencia han sobre pasado cualquier estadística; Que decir también de la inseguridad que se vive en Morelos donde ahora su gobernador, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco buscará el fuero como diputado federal. Y asi le podemos seguir en Veracruz con Cuitláhuac García, Tabasco con Carlos Merino y Baja California con Jaime Bonilla, entre otros.

En buena medida los lideres del partido guinda se sienten muy seguros del triunfo de su candidata Claudia rumbo a la presidencia del país basándose en el trabajo que realizan los gobernadores morenistas; Constantemente los seguidores de Manuel Andrés nos presentan supuestas encuestas donde siempre va arriba su candidata y alguna de ellas con amplio margen lo cual debería de quitarle cualquier angustia a la militancia, pero la realidad es que la preocupación prevalece, por algo será.

Las encuestas comúnmente son utilizadas como un instrumento de divulgación buscando crear un sentido de desaliento a quien aún no tiene decidido si acudirá a las urnas o para querer dar la impresión de que ya ni votando se puede cambiar algún resultado. Ejemplos hay muchos en el mundo de resultados diferentes a lo que supuestamente indicaban las casas encuestadoras, no lo olvidemos, ahí tenemos a España, Alemania, Argentina y a nuestros vecinos de Estados Unidos, pregúntenle a Hillary Clinton.

En una nación con alrededor de cien millones de posibles votantes es prácticamente imposible encuestar a suficientes personas para dar como ganador o ganadora a determinado candidato (a), además existen quienes no desean contestar encuestas electorales ya sea por fastidio, desconfianza, represalias o desinterés y si a esto le sumamos que son muchos los que dicen en las encuestas que votarán por determinada persona y a la hora de estar frente a la boleta de elección modifican su decisión.

Lo más importante el próximo 2 de junio es el voto ciudadano ejercido con libertad, que los supuestos resultados de las encuestas no influyan en nuestra decisión de ejercer la obligación y derecho que tenemos como mexicanos; A mi nunca me han encuestado, pero desde luego que sé que es lo que quiero y sobre todo lo que no quiero para mi país.