Punto y aparte | Encuestas, el cambio de tendencias

“Las encuestas no son realidades", Carrillo Navas -

En pasadas elecciones presidenciales ha quedado más que claro que las encuestas han servido para dos cosas (el atrevido lector las puede imaginar); tengo conocidos que, por alguna extraña razón que sigo sin entender, le dan mucha importancia a estos ejercicios que mezclan la estadística con la probabilidad y la desviación estándar y que si le restan el número que pensaste y lo multiplican por 3.1416 entonces ya les queda más claro un posible resultado con su respectivo margen de error (horror) que a veces oscila entre el más, menos 5%, nunca le he entendido ni jota y tampoco me han encuestado por más que he deseado que esto me pase, ni hablar.

Arrancando el año 2000 algunas encuestadoras, que muchos consideraban como respetables y serias, le otorgaban una gran ventaja al priista sinaloense Francisco Labastida Ochoa (el gran Juan Gabriel hasta una canción pegajosa le hizo, pensando en que sería el ganador) sobre el panista guanajuatense de las elegantes botas Vicente Fox Quezada y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, que dejó en el camino a Porfirio Muñoz Ledo, obteniendo, este último la candidatura por el desaparecido Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En este entonces el PRI estaba plenamente confiado de que el triunfo en las urnas estaba asegurado basándose en los pronósticos que a inicios de la campaña daban las citadas encuestas, mismas que redujeron la ventaja sobre los últimos meses antes de la votación; el resultado: El PAN obtuvo en las urnas la confianza del pueblo y el buen Juanga se tuvo que poner a escribir más canciones por haberle apostado al que quedó en segundo lugar.

Un sexenio después, en el 2006, bajo el cobijo del PRD, Manuel Andrés López Obrador había empezado su campaña con una amplia ventaja de casi 20 puntos sobre el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y sobre su paisano el priista Roberto Madrazo Pintado (el de los atajos), sin embargo, errores como el “Cállate chachalaca”, el desaire a los debates y una serie de discursos que rayaban en lo absurdo (como hasta ahora) hicieron que las preferencias señaladas por las encuestadoras se vinieran considerablemente en declive, un declive que al final terminó por dejarlo en segundo lugar en las urnas. Pese a sus berrinches y argumentando un fraude electoral (que hasta la fecha cree que hubo) la presidencia fue para el abanderado blanquiazul, quien obtuvo la victoria por casi 244,000 votos y que a partir de ahí se convirtió en el archi enemigo del señor de las mañaneras. Nuevamente la tendencia de las encuestas dio su revire.

Hoy en día hay mentes asustadas que quieren hacer creer que las encuestas se encuentran posicionando a una candidata por encima de la otra sin posibilidad de que la tendencia se revierta, MENTIRA. La historia nos ha demostrado que quienes decidimos somos los ciudadanos que acudimos a las urnas, es por ello la gran importancia de que tú, joven que votarás por primera ocasión, tú compañero que deseas un mejor país, tú querido lector que estás desilusionado (a), tú que sabes que sí puede haber un mejor mañana para todos y tú que quieres un presidente o presidenta que gobierne para todos, acudas a votar con la confianza y la esperanza de que haciéndolo contribuyes a que la nación se encamine hacia donde tiene que estar. México es un gran país y tú eres parte de él, echémosle la mano, seguiremos insistiendo, acompáñame, te invito.