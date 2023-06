Punto y aparte | Entre corridos tumbados y lo que nos espera

Alejandro Rueda Moreno





"Tengo la fortuna de haber hecho canciones que perduran, y eso hace que yo esté aquí todavía"

De Vita -

En varias ocasiones he compartido con el amable lector de El Heraldo de Chihuahua argumentos y puntos de vista donde comentó que la cultura es un importante elemento que le brinda identidad al pueblo de una nación. Dentro de la cultura tenemos la religión, las costumbres, el lenguaje, la vestimenta, la danza y la música, y es en esta última donde hoy nos detenemos con cierta incertidumbre, con algo de desasosiego y con un leve toque de molestia, porque, aunque no pretendo ser un crítico, ni mucho menos, de los estilos musicales ni de las rolas de hoy en día, hay algo que no me cuadra y no por ser un señor (ruco, dirían los jóvenes) pasado de moda que se encuentra en el quinto piso, no, esto no se trata de estar en “lo de hoy”, se trata precisamente de que lo de hoy (musicalmente hablando) no abona precisamente mucho a la integración de una cultura de adecuados componentes, independientemente de que en gustos se rompen géneros.

El reguetón que ha sido traído al pueblo por cantidad de efímeros cantantes (cuyos nombres son dignos de un profundo análisis aparte) y que algunos de ellos repletan sus conciertos con chavas y chavos donde, gran parte de ellos, no saben lo que cantan, ha sido remplazado por un nuevo seudo estilo denominado “Corridos tumbados” (ya desde el nombrecito) y cuyas canciones, entonadas gran parte como en cámara lenta, tienen que ver con temas de fiestas, drogas y relaciones sexuales.

La situación no está siendo considerada por muchos padres de familia y esto la hace aún más preocupante. Si de por sí nuestra sociedad está siendo custodiada por problemas graves de inseguridad, en un escenario donde muchos jóvenes se hacen fans de series cuyo contenido incita a la violencia y donde los valores morales caen en el terreno de la inexistencia, hay que anexarle este tipo de rolas que poco a poco aniquilan las neuronas de los receptores y aunque cada quien es libre de escuchar lo que le plazca, no nos asombremos después cuando seamos testigos de jóvenes con destinos fatales o forzados a vivir en un mundo desorientado por el resto de su existencia terrenal. Aún estamos a tiempo de que esto no suceda.

La manipulación de las multitudes a través de este tipo de música encuentra su razón en plenos fines lucrativos dejando al descubierto que hoy lo que más interesa es hacer dinero con el menor esfuerzo y así el ciberespacio se inunda de los llamados influencers ya sea a través del YouTube, Instagram o Tik Tok buscando que estas redes sociales les retribuyan monetariamente considerando esto como una fuente de empleo, es decir, la formación profesional a través de la universidad deja de ser el principal objetivo para estos jóvenes que más temprano que tarde se toparán en concreto dándose cuenta de ese gran vacío en su persona que por un tiempo estuvo cubierto por la trivialidad y la fantasía. Ojo, mucho ojo.

Punto y aparte.

Desde este espacio una sincera felicitación para mi amiga, compañera de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua y también columnista de este rotativo, María de los Ángeles Ruiz por el primer lugar obtenido en el Premio Estatal de Periodismo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 2023 en la categoría de Radio celebrado el viernes pasado. Bien Mari, muy bien.