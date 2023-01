Punto y aparte | Entre espectaculares y plagios

Por: Alejandro Rueda Moreno





En los arduos escenarios de la mentira, el cinismo y la incredulidad deambulamos en un país donde, por más que le intentemos, resulta difícil o imposible comprender lo que en él sucede. La realidad de lo que acontece en el país azteca (aunque no es el único) nos lleva a experimentar una mezcla de sentimientos donde prevalecen la decepción, la tristeza y el enojo, es decir, los deseos de tener un feliz año terceras personas hacen que paulatinamente se desvanezcan y esto la verdad que no se vale, no obstante, aunque no nos gusten los acontecimientos perjudiciales para la nación tenemos que estar informados.

Hace unos días uno de mis chamacos (a quien afortunadamente la política le es ajena) me preguntó que quién era la señora que aparecía en algunos espectaculares que se encontraban en la ciudad y que sólo se veía el contorno de su cabeza con una larga trenza; mi respuesta fue simple y directa: Es la que quiere ser presidenta de México en el 2024, - pero, todavía falta mucho para esa fecha ¿no? – fue su atinada y adolescente respuesta. No quise hablarle que representa una acción inconstitucional, un acto super adelantado de campaña y que seguramente dichos espectaculares fueron pagados con recursos públicos porque la plática se tornaría aburrida para él, pero ya llegará el momento de hacerlo.

Las modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral del capricho denominado “Plan B” del primer mandatario de la nación establece en el sector de comunicación social que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas. Derivado de esto, diputadas y diputados de gran finura pertenecientes (evidentemente) a Morena se han pronunciado como los que pagaron los espectaculares en distintos estados del país, abofeteando con esto la inteligencia del pueblo azteca. La pregunta es: ¿Lo seguiremos permitiendo?

Por otro lado, no menos preocupante e indigno, el plagio que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, realizó de su tesis de Licenciatura en Derecho de 1987 a un joven abogado de nombre Ulises Báez, cuyo texto fue presentado en 1986 y cuyo análisis realizado por el diario El País dio como resultado que ambas tesis contaban con los mismos errores ortográficos (de este tamaño el descaro). Lo de menos es que se tratara de la favorita de López Obrador para presidir la SCJN, sino que deja más que vulnerable la investidura que ostenta poniendo en incertidumbre de validez todos los papeles que ha firmado bajo ese cargo. Gran investigación tendrá que hacer la prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México de este caso que ya de entrada es de pena ajena, por lo pronto, la Sra. Esquivel tendría que ser suspendida como ministra, ¿o no?

Punto y aparte.

Quien ahora escribe reconoce la labor de Susi Valdez, excelente asistente de la dirección de El Heraldo de Chihuahua, quien en mis 18 años como columnista siempre me ha brindado un trato eficiente y amable. Su ciclo en este importante rotativo está por culminar y desde aquí le mando mis mejores deseos, desde luego que se le extrañará, claro que sí.

