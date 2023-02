Punto y aparte | Entre invitaciones y libros

“Voy tras lo interesante, en lo trivial siempre hay fila”

Uno de los lineamientos que rigen la vida de este escribidor es que nunca acudo a donde no me invitan, cuando sí soy invitado hago todo lo posible por acudir, ya sea una fiesta, una conferencia, una presentación de libro, una inauguración, un informe o alguna toma de protesta; las ocasiones que he llegado a faltar se deben a cuestiones familiares o laborales (en ese orden) pero siempre trato de informarme de las vicisitudes del evento al que privé de mi presencia.

Por la formación profesional y el gusto por la cátedra en 1996 fui invitado a integrarme a la plantilla de maestros de la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh, desde ese entonces a la fecha han pasado por mis grupos cientos de jóvenes que en la actualidad son contadores, licenciados en administración y financieros que contribuyen en la vida social de nuestro estado y nuestro país. Sobra decir el orgullo que representa esta digna responsabilidad.

En el 2004 recibí otra invitación, la de los directivos de El Heraldo de Chihuahua a sumarme a las páginas de opinión de sus columnistas, compartiendo semanalmente con el apreciado lector experiencias, anécdotas, puntos de vista y propuestas siempre con los propósitos de brindarle un poco de elementos para tomar alguna decisión, apoyarle en reforzar su opinión o simplemente divertirnos juntos, es válido y más hoy en día en el que al mundo le urge que la población sonría.

Precisamente derivado de la actividad como columnista de este gran rotativo, otra invitación que acepté gustosamente fue la de incorporarme a la Asociación de Editorialistas de Chihuahua hace ya más de 15 años, mismos que han sido de profunda labor, primero como vocal, después como secretario general y actualmente como presidente. De todos mis compañeros líderes de opinión he aprendido bastante y sigo haciéndolo.

Pero, permítanme explicarles por qué hoy estamos tocando el tema de las invitaciones. Hace un par de días una compañera con quien comparto el gusto por temas de cultura y principalmente de literatura me preguntó por qué no fui a la presentación de un libro de una persona que ambos conocemos y que se dice escritor; mi respuesta fue directa y tajante: - Porque no fui invitado-, después de una breve sonrisa mi colega me respondió – Yo tampoco acudí y ni ganas de hacerlo – Y es que a veces creemos que tenemos que asistir a todos los lugares que nos invitan y no es así. Gran parte de nuestra felicidad radica en no hacer las cosas por obligación sino por gusto; desde luego que disfruto leer a verdaderos escritores chihuahuenses; cuando acudo a conocer sus libros o a presentar alguno de ellos (hecho que siempre me honra) lo hago por convicción y por gusto alejado de cualquier ufanidad; así nos vimos atrapados en “El Romance de los Cerros” de Sergio Armando López, gozamos de las vivencias de la maestra Norma Gutiérrez en “Aprendiendo a vivir después de los 60”, descubrimos las andanzas del centauro del norte en su época juvenil a través de “”El Güero Doroteo Arango” de Ernesto Visconti y disfruté las opiniones siempre precisas de mi amigo Antonio Ríos en “Óptica de un ciudadano”.

La lectura te tiene que atrapar, un libro tiene diferentes significados para sus lectores, pero si el derrochador de la tinta nomás no, entonces ni las seductoras invitaciones de Clío, Calíope y Euterpe te moverán ni siquiera a contemplar la portada, así es esto.