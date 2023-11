Punto y aparte | Entre libros

“Los libros nunca dejan de sorprenderte”

Julian Barnes -

En recientes días hemos andado de la mano con los libros y es que una de las actividades que realizamos en la Asociación de Editorialistas de Chihuahua es precisamente la promoción de la lectura, ya que como sostenía el abogado y político argentino Nicolás Avellaneda “Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él”, pues eso.

En el marco de la Feria del Libro 2023 llevándose a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta ciudad capital, el sábado pasado la AECHIH junto con el ICHITAIP presentamos el libro “Reflexiones sobre el derecho de acceso a la información pública”, texto que incluye las letras de 14 editorialistas y dos funcionarios del instituto de transparencia enfocados a dar a conocer experiencias e información valiosa en el tema de la protección de datos personales, la eficiente administración de los archivos y evidentemente todo lo relativo a la transparencia en las entidades gubernamentales.

En los recientes años la transparencia y el acceso a la información pública han tomado gran relevancia, cada vez es más necesario e indispensable conocer detalladamente el cómo y por qué son ejercidos los recursos públicos, las cuentas deben de ser claras siempre. Aunado a lo anterior, otro aspecto importante a considerar en este terreno es la protección que se requiere de los datos personales para no caer en situaciones de robo de identidad y uso de información personal con fines delictivos; todo esfuerzo que se haga para mitigar situaciones de esta naturaleza es importante. Leer los testimonios y las recomendaciones que los líderes de opinión brindan en este libro ayuda sobremanera a entender mejor al respecto y así saber cómo actuar en determinado momento.

Mi compañero columnista Carlos Esparza nos realiza en este texto un interesante análisis sobre los avances tecnológicos y las redes sociales y su interacción en materia de estafas ideadas por empleados deshonestos a través de fraudes llamados “phishing” y que tienen que ver con el envío de correos electrónicos que a simple vista lucen como reales pero que representan una gran amenaza para los equipos de cómputo de quienes los abren, ojo, mucho ojo. Realmente les recomiendo este libro.

Y ya en estas andanzas en el mundo literario el domingo fuimos invitados a participar en el corredor cultural que realizó el complejo residencial San Francisco de esta ciudad, donde artistas locales se hicieron presentes. Escultores (as), pintores (as) y diseñadores (as) de ropa exhibieron sus obras en un agradable parque que fue custodiado por una fresca tarde acompañada de deliciosas hamburguesas, hot dogs y refrescos. Mis compañeros editorialistas Norma Gutiérrez, Silvia González, Sergio Armando López, Ernesto Visconti y Antonio Ríos presentaron sus obras literarias para que los residentes del lugar e invitados conocieran de ellos a través de sus letras, mismas que entretejen bellos poemas, experiencias, anécdotas, puntos de vista, novelas e investigaciones de gran calidad. El evento terminó con la promesa de volverlos a acompañar en una próxima fecha.

Hoy me despido con las palabras del escritor Alberto Manguel: Una sociedad puede existir sin escribir, pero ninguna lo hará sin la lectura.

Ande pues.