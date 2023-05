Punto y aparte | Estudiantes

Alejandro Rueda Moreno





“Sin estudiar, enferma el alma”

Séneca -

En aquel salón del segundo piso del Colegio de Bachilleres cuando el reloj marcó las 4 de la tarde el libro se abrió en la página 57 por instrucciones del profesor Pando, el pasaje nos llevaba a imaginarnos a un enorme cíclope con cara de enojón cuya barba le llegaba a mitad del pecho, con grandes y puntiagudas orejas, gustoso de beber vino y que respondía al nombre de Polifemo, hijo de Poseidón, ogro que representa uno de los personajes que le dan fuerza a “La Odisea” de Homero. La lectura y la interpretación de la misma quedaban pendientes para el siguiente día ya que desde lejos se escuchó la chicharra que nos informaba el cambio de materia; de la literatura universal pasamos al cálculo de las fastidiosas derivadas e integrales que hasta la fecha no les he encontrado una real utilidad pero que, sin duda, forman parte de la formación integral de aquellas épocas; los martes y los jueves las últimas clases eran de taller de capacitación y los otros días terminamos la jornada estudiantil aprendiendo de Biología con el profe Limas o Lectura y Redacción con Valdemar Torres. Tiempos y experiencias de hace muchos ayeres y que cada persona tendrá las propias guardadas en esa cajita llamada memoria que remueve sentimientos de alegría y de nostalgia.

“Estamos en otro tiempo”, son las duras palabras que constantemente se dicen cuando tratamos de comparar cualquier situación del pasado con lo de hoy, pero hay un común denominador en el terreno estudiantil de todos los tiempos: Es la mejor etapa de la vida y se tiene que aprovechar al máximo.

Desde luego que los cambios que ha traído la globalización repercuten en todas las áreas de nuestra existencia, en materia educativa no es la excepción; hoy los métodos de aprendizaje han permutado de significativa manera para aquellos que no contábamos con computadora en casa o con celulares inteligentes que hoy nos brindan información hasta de más y que representan un escenario de supervisión por parte de los padres, ir a la vanguardia exige ciertas responsabilidades que antes no se tenían; así es esto.

Los problemas de la actualidad que incluyen los efectos de una dura pandemia (más de millón y medio de estudiantes abandonaron la escuela), el aumento del mercado de drogas cada vez más nocivas, agresiones de diversa naturaleza dentro del mismo salón de clases y que conocemos como bullying, déficits de atención, divorcios por parte de los padres, pérdida de valores, falta de empleos bien remunerados para poder adquirir todo lo relativo a la escuela de los hijos, y autoridades más comprometidas con temas políticos que con la educación son algunos focos de vigilancia en donde tenemos que participar toda la sociedad para que nuestros niños y jóvenes encuentren en las aulas de clase el camino adecuado para su sano desarrollo y que el día de mañana sean hombres y mujeres de bien en un mundo que los necesita y bastante.

En una equivocada manera de comprender al mundo, muchos jóvenes se desinteresan por su educación escolar porque creen que la vida se limita hoy en día a todo lo que sucede en el terreno del ciberespacio, en lo virtual. Ser youtuber, por su implicación de mínimo esfuerzo con posibles buenas ganancias monetarias, se ha convertido en la aspiración y el deseo de quienes son presas fáciles de las trampas de lo efímero, de lo que nada productivo te deja en la vida, ojo mucho ojo.

Ser estudiante es una responsabilidad no sólo de carácter personal, tiene que ver con tus padres, tu familia, la sociedad, el país y el mundo entero. Para ti que tienes esta dicha: disfrútala todo lo que puedas, más adelante en tu camino te estamos esperando.