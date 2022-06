“Sin agua, nada somos” Rushdie -

Durante algunos años tuve la oportunidad de acudir a las asambleas de Grupo Cementos de Chihuahua, mismas que me sirvieron de marco para conocer a don Federico Terrazas Torres (qepd), quien de manera por demás eficiente presidía el Consejo de Administración de la más importante empresa pública (bursátil) de nuestro estado y que brinda empleo a cientos de chihuahuenses en el terreno de material para la construcción. En estas asambleas, en las que recuerdo con aprecio a mi amiga Martha Rodríguez, la fiel tesorera, se nos informaba cada año de los logros que la empresa tenía en diferentes rubros, destacando desde luego el del negocio, pero sin dejar de lado lo referente a responsabilidad social, educación, salud y materia editorial.

En determinada ocasión comenté en este espacio sobre los libros que GCC ha editado con gran calidad, cuando don Federico se enteró que me faltaban algunos por tener se comunicó conmigo (aunque muchos no lo crean) para pedirme la dirección y enviármelos, no sin antes prometerle que iba a leerlos, gesto que hasta la fecha recuerdo con asombro y cariño, lamentablemente esto no pudo concretarse; en septiembre de 2018 el gran empresario chihuahuense emprendió el viaje a un mejor lugar. Cuando su hijo Federico Terrazas Becerra supo de esta situación que quedó inconclusa envió a mi oficina una caja con los libros prometidos acompañados de una emotiva tarjeta. Este acto representó una muestra de la calidad que un hijo tiene honrando la memoria y la palabra de su padre. Desde aquí, mi respeto.

Dentro de la aludida bella colección de libros hay uno que fue editado en 2016 y que hoy cobra gran relevancia por lo que está aconteciendo en algunas partes del país, el libro se titula “Agua, desafío de nuestro tiempo”; en la obra doce autores plasmaron sus interesantes reflexiones y experiencias con una amplia visión sobre la situación que en esos ayeres se tenía sobre el agua en Chihuahua y la perspectiva para tiempos futuros, los de hoy; letras que van cuidadosamente acompañadas por una compilación de extraordinarias fotografías tomadas por un profesional de la cámara. Si tienen oportunidad de conseguirlo háganlo, de verdad se los digo.

El impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, la investigación y el desarrollo tecnológico en esta materia, el agua y la sociedad, los retos, las aguas transfronterizas, las reservas, la sobreexplotación, la estrategia de abastecimiento, la infraestructura necesaria y un análisis de los requerimientos en varios municipios son temas contemplados en este libro que debe servir de base para quien tenga la responsabilidad de administrar este importante recurso previendo el no tener problemas de suministro como los están padeciendo actualmente en el estado de Nuevo León, con todo lo que ello implica.

En días recientes San Pedro y Tláloc se pusieron de acuerdo para regalarnos algunas lluvias, sin embargo, éstas no son suficientes para lo que se necesita y ante estas intermitentes precipitaciones lo que nos queda a nosotros como sociedad es cuidar el agua a través de las acciones que ya conocemos: cerrar la llave para no desperdiciar, reducir el agua del inodoro, uso eficiente de electrodomésticos, etc.

El agua es de todos y cuando no la tengamos vendrán las lamentaciones, no permitamos esto, ¿sale?

aruedam@hotmail.com