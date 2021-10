Punto y aparte | Hagamos lo propio, que no vivimos solos

Por: Alejandro Rueda Moreno

“El bienestar depende de la disciplina”: L. Cohen

Consejeros, directivos y empleados de los diferentes laboratorios fabricantes de las vacunas contra el covid han coincidido en que esta pandemia de origen asiático mostrará un fuerte descenso en términos de un año siempre y cuando el porcentaje de vacunación vaya incrementándose. Situación que a pesar de que suena un tanto obvia, se tiene que estar diciendo constantemente, ya que todavía existe gente que por razones que cae en lo inverosímil decidió no vacunarse comprometiendo con esta acción la salud de todos los que les rodean y contribuyendo a que el virus continúe en el ambiente presentándose, además, con nuevas versiones más cargadas y remasterizadas.

Quienes gustan de especular y de crearse ideas hollywoodenses en su ocupado cerebro, deben dejar a un lado las hipótesis de que esta pandemia obedece a los intereses de los dueños del mundo que haciendo uso de su poder decidieron reducir la población mundial, esto sólo pasa en Netflix en series como El Juego del Calamar, donde el morbo, siempre el morbo, posicionó a esta serie coreana como la más vista de últimas fechas. Nuestra realidad nada tiene que ver con esto, la cruel verdad es que han muerto cerca de cinco millones de personas en el mundo y siguen muriendo, ya sea por ignorancia, negligencia o por descuidos. Rusia acaba de reportar esta semana cifras récord de fallecimientos diarios por Covid.

Cuando el hartazgo o la confianza que brinda el ya estar vacunado hacen que la gente se relaje y comience a abarrotar los centros comerciales, restaurantes, parques y demás lugares públicos, la siguiente ola arranca motores para llegar con más fuerza y esto en buena medida también es por aquellos que no se vacunaron pero que conviven con los que sí, recuerden que la vacuna es para aminorar los efectos negativos, pero no quiere decir que no se puedan contagiar, esto hay que tenerlo siempre presente.

Todos formamos parte de la vida social de la comunidad, pero esta comunidad se requiere sana para ser productiva en todo sentido y hasta ahorita no hay medicamento que desaparezca al dichoso Covid, mientras lo descubren tenemos que hacer lo propio y vacunarnos, usar el cubrebocas y respetar la sana distancia; no vivimos solos, todos nos necesitamos.

Si vemos el asunto de la pandemia desde el punto de vista económico, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que el Covid-19 se posicionó como el evento trágico más caro para este sector, por encima de los ocasionados por desastres naturales como huracanes, trombas, inundaciones y sismos.

El combate de la pandemia debe de seguir siendo prioridad para el gobierno mexicano y para la sociedad en su conjunto; temas como la consulta para la revocación de mandato a mitad del sexenio, la espera de la solicitud de perdón del gobierno español por lo acontecido en la Conquista de hace 500 años y la ridícula persecución de científicos en nada abonan a lo más elemental e importante del pueblo: su salud.

Las personas tenemos la capacidad de decidir de manera razonada nuestras acciones por el bienestar de todos, desde luego que la vida ya no es igual que antes, aunque muchos no lo quieran entender. Si conocemos a alguien que no quiera vacunarse, tratemos de convencerlo de que lo haga, con esto estaremos apoyándonos de gran manera, seguro que sí.





