Punto y aparte | La CEDH y la AECHIH invitan

"Libro: verdadero lazo de unión entre quien lo escribe y quien lo lee”, Laure Conan

Las dos ocasiones que me han invitado a acudir a la Feria Internacional del Libro en la capital tapatía no he podido, las razones, laborales, así es de que me he quedado con las ganas de que me preguntaran cuales son los tres libros que han marcado mi vida, en fin, no pierdo la esperanza de algún año andar en los terrenos de las Chivas rayadas y los rojinegros del Atlas para emocionarme con presentaciones y navegando en el mar del conocimiento que esta feria representa, iré, claro que iré.

En esta importante labor que tenemos en la Asociación de Editorialistas de Chihuahua de promover y mantener vivo el espíritu lector es que ahora vamos por nuestro quinto libro titulado “Derechos Humanos, una Óptica Editorial” realizado en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, organismo bien presidido por mi amigo Néstor Armendáriz y que estaremos presentando el día de mañana a las 19 horas en el Auditorio de la CEDH de la avenida Zarco.

Los cuatro libros que llevamos en la AECHIH han contado con la aceptación de la sociedad: “Voces de papel” y “Expresión editorial siglo XXI” así como el que editamos junto con el Instituto Estatal Electoral llamado “Comicios 2021: Un proceso inédito desde la pluma editorial” y el más reciente en comunión con el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública al que titulamos “Reflexiones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública”

En este quinto libro el lector tendrá la oportunidad de conocer el punto de vista de mis compañeros líderes de opinión ahora en el terreno de los derechos humanos, varios de ellos columnistas de este rotativo: Aída Holguín, María de los Ángeles Ruíz, Soledad Limas, Silvia González, Diana González, Heidy Segovia, Antonio Ríos, Carlos Esparza, Manuel Navarro, Pedro Uranga, Eduardo Barbosa y el Doctor Ernesto Visconti, este último participando con un bello poema sobre el Quijote de la Mancha. También participan en el libro Norma Gutiérrez, Luly Díaz, Jaqueline Ojeda, Roberto Piñón, Sergio Armando López, Serafín Peralta y representando a la CEDH Dinorah Gutiérrez, Alejandro Carrasco y Jazmín Alanís. Compañeros y amigos que a través de sus palabras nos han demostrado siempre su interés por que la gente esté bien informada del acontecer diario de nuestro estado, nuestro país y el mundo entero.

El escenario social hoy en día requiere que la comunidad en su conjunto participe, de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, en fortalecer una cultura encaminada a respetar todos los derechos con que cuenta el ser humano. Niños, adolescentes, adultos mayores, entidades indígenas, inmigrantes, periodistas, maestros, alumnos, todos tenemos importantes prerrogativas que tienen como base el derecho a la vida y este se tiene que respetar en todo sentido.

La invitación es a que nos acompañen mañana viernes 8 de diciembre a la presentación de este importante libro cuyos comentarios sobre el mismo estarán a cargo de Amelia Martínez, Comisionada Presidenta del ICHITAIP, Luis Carlos Hinojos, Director de Investigación y Posgrado de la UACH y por parte de la AECHIH la maestra Luly Díaz.

Los esperamos, será un gusto platicar con ustedes.