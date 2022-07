Punto y Aparte: La quinta ola y la viruela del mono

Alejandro Rueda Moreno





“La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida”

En últimas fechas, en nuestro país se ha incrementado el número de contagios de Covid (más de 30,000 en una semana), los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Nayarit, Sinaloa y Veracruz encabezan la lista con un importante porcentaje en la población adulta mayor seguida de los menores de edad. Y aunque aquí en Chihuahua la estadística no nos ubica en altos lugares, los casos se siguen presentando, cada vez son más los familiares, amigos o conocidos que han salido positivos en sus pruebas realizadas; mi comadre “La Teacher”, que se cuidaba a más no poder con un traje prácticamente de astronauta terminó por ser contagiada vayan ustedes a saber dónde; la hijita de seis años de una querida amiga editorialista también fue alcanzada por el bicho de origen asiático, a la semana, mi amiga, por obvias razones, andaba en las mismas con dolor insoportable de cabeza y el “cuerpo cortado”, término empleado a esa sensación de incomodidad.

Las autoridades que tienen la responsabilidad del manejo de la pandemia han mencionado que se cuenta con el número adecuado de vacunados para que los contagios vayan a la baja, pero la verdad de las cosas es que no es verdad, ya que más de 39 millones de conciudadanos no han recibido una sola vacuna, unos por miedo, otros por desidia, otros por prescripción médica y otros más porque simple y sencillamente no quieren, de que los hay, los hay.

Los programas de vacunación, que, dicho sea de paso, han tenido una organización aceptable en términos generales, han sido una razón importante para que gran parte del pueblo se relaje y baje la guardia en las medidas preventivas; no hay que olvidar que la vacuna es para aminorar los síntomas del virus y para que de llegar a poseerlo sea un transitar más leve y llegue una pronta recuperación.

El evidente fastidio social que ha traído la pandemia ha hecho que mucha gente acuda a lugares públicos (parques, restaurantes, mercados, etc.) sin su respectivo cubrebocas, olvidando que el virus sigue siendo transmitido a través de boca y nariz y que esta quinta ola ya está entre nosotros buscando cualquier descuido para hacer de las suyas.

Si al presidente de México el conflicto comercial en materia energética con Estados Unidos le hace responder en sus gustadas mañaneras de forma por demás madura con la pegajosa canción de Chico Che “Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando” entonces que dirija sus esfuerzos en materia de salud para los mexicanos, porque nosotros sí, ante cualquier contagio de uno de nuestros seres queridos nos ponemos a temblar, pero en serio.

Y para colmo de males la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia la viruela del mono exhortando a la población a estar alerta ante cualquier síntoma (fiebre, inflamación en ganglios, lumbalgia, agotamiento y dolor muscular). Las medidas ante esta enfermedad ocasionada por este nuevo virus son prácticamente las mismas que se emplean contra el Covid, pero siempre ante cualquier duda hay que consultar al médico. Ande pues.

El mundo está enfermo, ayudémosle haciendo lo que nos corresponde.

