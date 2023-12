Punto y aparte | La sensatez de Luis Donaldo y la ingenuidad de Samuel

“Si continuamos acumulando solo poder y no sensatez, nos autodestruiremos”, Carl Sagan -

Si la política está en deuda con alguien (y seguirá estándolo por siempre) es con el joven sonorense Luis Donaldo Colosio Riojas, quien hoy está al frente de la presidencia municipal de Monterrey, la capital del estado regiomontano de Nuevo León. La madurez con la que lleva a cabo su vida en el terreno político es de considerarse y de reconocerse; abogado egresado del ITESM y ex diputado local en el Congreso de NL perteneció a las comisiones de desarrollo social, derechos humanos, asuntos indígenas, economía, emprendimiento, turismo y de presupuesto, entre otras.

Colosio representa junto con su compadre, el gobernador Samuel García, la sangre joven dentro de la política. En un mensaje lleno de sensatez, Luis Donaldo le comentó al gobernador Fosfo Fosfo que este no era el tiempo de ellos para entrarle a la contienda en la búsqueda de la presidencia de la república, pero al parecer esto no le importó al esposo de la influencer Mariana y, quedando mal a su palabra, buscó la candidatura a través del partido Movimiento Ciudadano, gusto que le duró pocos días ya que está situación derivó en un gran problema para la elección del gobernador interino ya que el congreso regiomontano está integrado en su mayoría por legisladores de los partidos políticos que tanto ataca Samuel y hay que recordar que la figura de gobernador es importante e indispensable para las elecciones que se aproximan; gran disyuntiva que obligó a meter reversa y que de alguna manera le dará más tiempo para seguir adquiriendo experiencia, tiempo que también corre a favor de las futuras aspiraciones de Colosio, veremos.

La lectura nos dejó ver entre líneas que la candidatura de Samuel García obedecía a los deseos del primer mandatario de la nación por dividir el voto de la clase media y con esto quitarle sufragios a la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, con lo cual nos permite cavilar sobre la gran preocupación que hay en palacio nacional pese a que según las encuestas (hoy en día) posicionan a la cabeza a la corcholata favorita del señor de las mañaneras, quien junto con sus lacayos se han cansado de poner trabas y desdibujar la figura de la señora que vendió gelatinas en su niñez.

Samuel García demostró que no está preparado para gobernar a México, entrarle a las grandes ligas del mundo político no es cualquier cosa, su ingenuidad lo llevó a pensar que el PRI y el PAN se iban a quedar con los brazos cruzados viendo como les ganaban terreno y aparte con un gobernador interino contrario a ellos, sí, cómo no. Era por demás evidente que estos partidos harían todo lo que fuera posible por sacar a Samuel de la boleta electoral cuando tienen el congreso y la constitución del estado regio a su favor.

La política está llena de sorpresas que se adecúan a las nuevas condiciones, para todos aquellos que pensaban que la oposición no estaba haciendo nada y que Xóchitl estaba sola, quedó demostrado que no es así. MC se evidenció como un partido esquirol (raro término) del oficialismo y Samuel, aunque advirtió que lo verán como candidato presidencial en el 2030, hizo el gran oso de su vida y todo por no haberle hecho caso a su compadre Luis Donaldo; No era su tiempo, quemó su cartucho y ahora tratarán de meter al terreno político a su dinámica consorte, para muchos, la verdadera gobernadora.