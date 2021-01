Punto y aparte | La toma del Capitolio

“Cualquier preponderancia de la fantasía sobre la razón es un grado de locura”

Samuel Johnson -

La objeción del estado de Pensilvania presentada en el Congreso de Estados Unidos el día en que se contaban los votos del colegio electoral era la última carta que le quedaba a Donald Trump para tratar de continuar en la Casa Blanca por otros cuatro años, pero como era prácticamente imposible de que dicha objeción fuera aceptada algunos simpatizantes del todavía presidente se reunieron para manifestar su injustificable desacuerdo; saliéndose todo de control, el capitolio de Washington fue tomado y los disturbios llegaron a tal magnitud que hubo heridos y muertos. Un hecho que quedará en las páginas de la historia negra del país de las barras y las estrellas.

Tras este penoso hecho en el que se trató de fragilizar la democracia del principal país del mundo, cuyo sistema electoral dista mucho de ser perfecto, las instituciones políticas mostraron su músculo y no se tambalearon, la Cámara de Representantes y el Senado no se intimidaron ante las coerciones del mandatario; las principales redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) hicieron lo propio, lejos de verse como una prohibición a la libertad de expresión al dejar de publicar y bloquear los mensajes de Trump abonaron para no difundir elementos de enojo que incendiaran más el ambiente que manchó de por vida la imagen de esta poderosa nación.

Los vecinos del norte están a unos días de que concluya un gobierno cuya directriz fue el provocar miedo y con decisiones que se tomaban en gran medida bajo impulsos y ocurrencias carentes de toda razón y con un toque de impertinencia, pero que lamentablemente hicieron eco en muchos ciudadanos que aplaudían la construcción del muro de la discordia y defendían las palabras de un presidente que dijo que el coronavirus iba a desaparecer por obra de un milagro, que desestimó el uso de cubrebocas y que el pésimo manejo para controlar la pandemia coloca al país que preside como el de más defunciones y contagios.

Gran reto tendrá Joe Biden los primeros meses de su gobierno para tratar de unificar a la nación que tiene en su censo muchos ciudadanos encandilados con las disfrazadas intenciones de un populismo que golpea, que hiere y que sólo da frutos a quien lo fabrica. Lo ocurrido en el Capitolio marcará para siempre el mandato de un presidente que demostró que no sabe aceptar una derrota, que regó la planta de su propia desgracia, que contempló al poder como una mercancía que podía comprar a cualquier precio y que envuelto en su notorio delirio servirá como ejemplo para que el pueblo medite mejor su decisión cuando vuelvan a estar frente a las urnas, y esto, querido lector, no es exclusivo de Estados Unidos, claro que no. La enseñanza es para todos, aunque lamentablemente, no todos asimilan igual. Ande pues.

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua