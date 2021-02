Punto y aparte | La vacuna

“La mejor organización no asegura resultados, pero una estructura equivocada es garantía de fracaso”

La semana antepasada sonó el teléfono celular último modelo que tengo (hasta la fecha desconozco de modelos y marcas), el número que aparecía en pantalla era desconocido, casi siempre cuelgo estas llamadas, sin embargo, en esta ocasión contesté, se trataba de un amable joven que me hablaba desde la Secretaría del Bienestar para informarme que mi sacrosanta madre había sido seleccionada y privilegiada para recibir la vacuna contra el Covid, preguntándome que si estaba yo de acuerdo con que se la pusieran, le dije que presuponía que sí, pero que se trata de una señora de 87 años recién operada de la cadera y le solicité si se la podían ir a suministrar a la casa, el jovenazo en cuestión me dijo que eso él no lo sabía, que la llamada sólo era para saber si la quería o no y que después me volverían a llamar para dictarme las instrucciones correspondientes. No me han llamado y aún no sé si se trata de la de Pfizer, Astra Zeneca o la rusa con nombre difícil de pronunciar, sigo esperando, a mi madre no le he dicho nada aún, ahí les encargo por favor.

Hasta la fecha el tema de las vacunas y su aplicación es un verdadero relajo, no sabemos con precisión cuántas se tienen, a quiénes les toca, sus efectos secundarios, si se pueden comprar de manera privada, en fin, da la impresión que no se tiene un plan adecuado para tan importante situación y esto es preocupante; se requiere una organización certera con un control a prueba de todo para que el proceso de vacunación llegue a todo habitante, ya que de ello depende la vida de muchos.

En un país donde pareciera que importan más las próximas elecciones que la salud de los ciudadanos, se escucha que en un influyentismo corrupto ya se vacunaron familiares de secretarios de Estado y de otros funcionarios públicos y que han desaparecido algunas vacunas cuyo destino será la venta secreta; algunas personas han decidido automedicarse y entrarle al dióxido de cloro con desconocidas pero posibles consecuencias que esto pueda traer en un futuro. La desesperación de la sociedad no debe permanecer. Hay que dar certeza en las acciones a llevar a cabo.

En un hecho que golpea a la de por sí golpeada sociedad, don Andrés cobijándose con el manto del poder informa que los Servidores de la Nación serán vacunados en primera instancia, es decir, todos aquellos que en su campaña de 2018 le ayudaron en la promoción del voto y que ahora forman parte de las brigadas de vacunación recibirán (a manera de agradecimiento) su respectiva vacuna. Bonito regalo para estas personas que de todo podrán saber, menos de salud pública.

Y por si esto fuera poco, el presidente da positivo del virus asiático, hay quienes perciben cierto sospechosismo y no creen que sea verdad, por algo será. Yo desde este rotativo mando mi deseo sincero porque recupere al 100% la salud, estemos o no de acuerdo con sus acciones, es nuestro presidente.

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.