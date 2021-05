Punto y aparte | Las ridículas campañas en las redes

“Cada uno hace sus elecciones y las asume”

Y mientras los abuelos esperan la segunda dosis de la eterna vacuna contra el Covid (confiando en que no sean de aire), otros no sabemos ni cuándo ni a qué horas ni dÓnde nos tocará recibir apenas la primera y otros tantos o ya perdieron la tolerancia y se fueron a vacunar a Estados Unidos o de plano ya está dejándoles de importar un posible contagio. Situaciones de un país que al parecer no tiene un plan específico y eficiente de vacunación y que de alguna manera politiza el tema de la salud.

En medio de contagios en aumento y cambio del color del semáforo epidemiológico las campañas electorales se encuentran con el motor encendido enfocando sus esfuerzos a través de las redes sociales con candidatas y candidatos que bailan y realizan una serie de acciones que caen prácticamente en la ridiculez, pero es lo único que tienen por ofrecer creyendo que con eso basta y sobra para que votemos por ellos, asÍ de mediocre es la política hoy en día, asÍ con esa insuficiente capacidad están los que nos pedirán nuestra confianza el próximo mes de junio, asÍ de tontos nos creen o, ¿en realidad lo somos?

En un video por demás grotesco y al mismo tiempo preocupante la cantante Paquita la del Barrio, quien busca una diputación por Veracruz, en su papel de consejera maternal, se avienta a dar una recomendación para que a los bebés no se les hunda la mollera poniéndoles tantita agua en la cabeza, luego volteándolos prácticamente colgados bocabajo y dándoles golpecitos en los pies, ¡santo cielo!; el mejor asesor que pudo tener la intérprete de “Rata de dos patas” ordenó que se bajara inmediatamente ese video de las redes, pero el sketch ya había sido visto por varios cibernáuticos que la tundieron de comentarios. Riesgos de la modernidad informática.

En otras latitudes norteñas, un joven candidato que busca la gubernatura de su estado y al que su papá lo obligaba de niño a que lo acompañara a jugar golf para, sólo así, darle su domingo, agarra cierta popularidad gracias a su esposa, cuya actividad de “influencer” la ha dedicado en últimos días a promocionar a su marido, al que tanto ama y con el que se unió en matrimonio en plena pandemia. El amor es primero por sobre todas las cosas.

En esta extraña manera en la que las y los candidatos hacen lo que sea por tratar de captar la atención de quienes acudiremos a las urnas vemos a quien se atreve a llegar a un lugar en carroza fúnebre y sale de un ataúd a dar su mensaje; a una candidata con un eslogan publicitario más alburero que Zayas e Inclán juntos; a otro que en medio de la algarabía agarra a una compañera de partido de sus glúteos y al presidente de Morena en Colima que en pleno evento presenta a Mario Delgado como presidente nacional del PRI, (qué extraña confusión, ¿no?).

Las campañas continúan a todo lo que da en las redes sociales, gran parte de los spots y anuncios que podemos ver en el ciberespacio son candidatos que en lugar de proponer se dedican a denostar a los contrincantes; una pobre política para unos políticos muy pobres, y no me refiero en lo económico. Ande pues.

Secretario de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.