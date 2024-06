Punto y aparte | Libertad de expresión

“Sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión vale poco”

El terreno de la comunicación y el periodismo, al igual que la frágil democracia, se gana constantemente su libertad de expresión. En nuestro país el artículo 6 de la constitución establece que toda persona puede expresar sus ideas sin ser objeto de indagaciones administrativas o judiciales, teniendo como salvedad y resultando evidente, aquellos casos en que se ataque a la moral, se provoque algún delito, se lastimen los derechos de terceras personas o se trastorne el orden público.

El ciberespacio y las diversas plataformas digitales si bien representan alternativas que van a la vanguardia ante las exigencias tecnológicas de este globalizado mundo también presentan ciertos retos sobre todo en lo referente a informar en un escenario de respeto, es decir, con datos fidedignos y con un lenguaje apropiado.

Etimológicamente la palabra “Expresión” encuentra su significado en un movimiento personal de adentro hacia afuera, así, la capacidad de una persona se hace presente al revelarla y compartirla con los demás. Poetas, cantantes, danzantes, pintores escultores y músicos expresan sus sentimientos a través del lenguaje artístico; futbolistas, atletas, basquetbolistas, nadadores, beisbolistas o karatecas a través del deporte. En el caso del escritor, el mensaje, a través de la tinta, se convierte en su manera de decirle al mundo su manera de pensar; en algunos, el escribir representa absolutamente todo y no conciben su vida sin la necesaria compañía de su pluma, lápiz o computadora y con que solo exista una persona en el mundo que sea receptora de sus palabras se dan por satisfechos.





El escritor peruano, Premio Nobel de Literatura, Jorge Mario Vargas Llosa autor de “El paraíso en la otra esquina”, “El sueño del Celta” y “travesuras de la niña mala”, entre otras grandes obras literarias, mantiene un firme argumento que dice que se puede medir la salud democrática de una nación evaluando la diversidad de opiniones, así como la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación. Por su parte el escritor y humorista catalán Jaime Perich sostenía que gracias a la libertad de expresión ya era posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada, al gobernante tampoco.

Fue en junio del 2004 cuando El Heraldo de Chihuahua me abrió las puertas para expresar mis ideas, pensamientos, anécdotas y sugerencias a través de esta columna semanal; en estos 20 años jamás me han prohibido ninguno de los artículos que he realizado, la libertad de escribir lo que uno considera importante la han respetado siempre y esto es de agradecerse y más en recientes épocas.

La libertad de expresión se conquista día con día porque es precisamente diariamente que el escribidor se enfrenta a muros construidos por quienes no soportan que la verdad sea conocida. Va un abrazo pues para los reporteros, columnistas, periodistas, artistas y todo aquel que con su forma de expresarse nos permiten encaminarnos a un mundo más justo.





Maestro en Finanzas y en Administración de Recursos Humanos. Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

