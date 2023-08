Punto y aparte | Libros de Texto Gratuitos

Por: Alejandro Rueda Moreno

¿Esclavos bien educados o seres humanos libres?

Recuerdo con nostalgia aquellos tiempos en que cursábamos la primaria en la “Melchor Guaspe”, de mi añorada colonia Santa Rosa; uno de los días más emocionantes de cada grado era cuando recibíamos los libros de texto gratuitos, mismos que empezábamos a hojear desde el primer segundo de tenerlo entre las manos, ya que nos adelantaba lo que íbamos a aprender en ese año. Éramos sumamente cuidadosos con los libros (hasta con el de ciencias naturales), ayudábamos a las mamás a forrarlos con un hule medio latoso que comprábamos en la mercería del barrio donde vivíamos y le escribíamos nuestro nombre en la primera hoja o en una etiqueta que adheríamos a la portada. Los libros de texto siempre fueron una parte importante en nuestra formación básica.

Hoy en día hay una gran polémica (sí, otra más) con los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo 2023-2024 porque, según comentan, tienen una gran cantidad de errores que van desde fechas históricas equivocadas, mal colocación de los planetas en el sistema solar, polarización inculcada, frases tendenciosas y hasta errores de tipo ortográfico. Errores que, de ser ciertos, no estamos hablando de un asunto de pecata minuta y estos libros tendrían que no ser distribuidos, vaya, ni siquiera tendrían que haberse impreso (otro gasto inútil)

El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló rotundamente que el nuevo plan de estudios pone en riesgo la formación de talento ya que no considera a la educación como una herramienta para la adecuada formación de capital humano generando con ello estudiantes que carecerán de las habilidades indispensables para el mundo del mañana. Algunos de los puntos que señala son: 1) Los nuevos libros les restan importancia a aprendizajes necesarios como la ciencia y las matemáticas 2) El plan desintegra la ruta de la educación obligatoria (secundaria – bachillerato) y 3) Existe la posibilidad de un gran riesgo de deserción escolar (si de por sí aún no nos recuperamos de ese gran rezago educativo que dejó la pandemia del Covid).

Estamos a pocos días del regreso a clases; los uniformes, los cuadernos y los lápices están prácticamente listos para entrar en acción; la educación requiere de una transformación que se adapte a las necesidades globales, pero no con planes hechos a la carrera que pareciera se realizan más pensando en cuestiones políticas cuando la educación tiene que estar alejada de cualquier influencia de índole ideológica para permitirle al estudiante que desarrolle su propio intelecto y sepa cavilar sobre todos los temas que se le presentarán en la vida. Tratar de adoctrinar a las personas desde su temprana edad es un hecho por demás aberrante que por supuesto no se debe permitir.

No me permito dar un análisis personal sobre el contenido de los libros ya que no los he tenido entre mis manos, las palabras que aquí comparto se basan en quienes sí los conocen, en los padres de familia que han promovido amparos, en la suspensión que otorgó una jueza para su distribución y en conversaciones con amigos que conocen al respecto.

Nuestros niños y jóvenes merecen una educación de calidad acorde a los tiempos, ir a la vanguardia educativa va más allá de aspectos políticos que en nada abonan, esperamos, deseamos y exigimos que nuestra “clase política” lo entienda y actúe al respecto, de lo contrario, en un futuro formarán parte de los libros de la historia negra de nuestro país, al que mucho dicen querer.