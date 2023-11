Punto y aparte | Libros electrónicos, no gracias

“Estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo”

Harold Bloom

Hasta el día de hoy no he caído en las invitaciones de leer un libro de manera electrónica, es decir, a través de la Laptop, el IPad, el ordenador o el teléfono celular, eso de acompañar a los autores a través del ciberespacio nomás no me acaba de cuadrar y no es porque uno sea anticuado u obsoleto, para nada, de hecho, le saco mucho provecho al internet y todo lo que nos brinda esta indispensable herramienta llamada computadora, pero en el terreno de la lectura sigo prefiriendo cargar con el libro físico, tocarlo, llevarlo a donde vaya, enseñarlo y, en su caso, recomendarlo; me gusta detener la lectura y utilizar el separador en la página en la que me quedé, no importa que con el transcurso del tiempo el libro se manche o se vaya desgastando, un libro, de alguna manera, forma parte de nuestra vida, misma que también se desgasta.

Los autores merecen ser leídos con calma disfrutándolos en ese sillón confortable de la sala, en la recámara, en el jardín, en el camastro de la playa, en lugares, pues, en los que nos desconectamos momentáneamente de los circuitos y de la información distorsionada que nos llega al celular a través de memes. Para todo hay momentos. El recuerdo de un buen libro leído persiste más cuando se realiza a través de las hojas de papel; además de que con tu libro en mano nunca se está a expensas de que se vaya la luz en tu casa, se caiga el internet o se agote la batería de tu dispositivo electrónico; Dorian Gray, Robert Langdon, Romeo, Julieta, Athos, Porthos, Aramis, Dartagnan, Fausto y el mercader de Venecia siempre estarán a tu lado sin importarles que haya o no energía eléctrica, nunca nos abandonan.

Regalar un libro a un amigo o un familiar es un detalle sublime, quien lo recibe experimenta una sensación de felicidad y quien lo regala se queda con la satisfacción que otorga la posibilidad de aumentar el conocimiento y el intelecto de terceros. El escritor inglés Neil Gaiman dice que los libros son fantásticos regalos porque tienen mundos enteros dentro de ellos y es mucho más barato comprar a alguien un libro que comprarle el mundo entero. Pues eso.

Quien recibe de regalo un libro y al leerlo haya sido de su completo agrado siempre recordará a la persona que se lo obsequió y esto hará que, aunque pase mucho tiempo sin verse, de alguna manera estén en contacto a través de la memoria, a través de la remembranza, a través de las páginas de ese libro que tiempo atrás fortaleció indirectamente ese lazo afectivo.

En nuestro querido país en donde no es grato aceptar que el nivel de lectura por habitante es sumamente bajo, al obsequiar un libro se contribuye a la importante tarea de fomentar la lectura que entre muchos beneficios tiene: una mejor concentración en las labores emprendidas, una estimulación firme al razonamiento y la reflexión y un magnífico ejercicio para nuestra mente que al igual que cualquier parte de nuestro cuerpo requiere estar activa. Seguro que sí.