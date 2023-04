Punto y aparte | Lo ocurrido en Ciudad Juárez

Por: Alejandro Rueda Moreno

Lo ocurrido en Ciudad Juárez

“El poder conlleva responsabilidad”

Nehru -

Tengo conocidos que resultaron muy defensores (unos por convicción y otros por conveniencia) de todo lo que hace y deshace el gobierno encabezado por Andrés Manuel en la erróneamente llamada “cuarta transformación” y que ante el trágico acontecimiento de lo sucedido hace unos días en Ciudad Juárez en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración donde fallecieron 39 personas tratan (a como dé lugar) de señalar como culpable al gobierno estatal, importándoles más el enfoque político que lo que realmente sucedió. Indignante y preocupante.

En este lamentable suceso el elemento de mayor peso no se llama culpabilidad (en estricto sentido muchos serían los culpables partiendo desde los gobiernos de los países de donde eran originarios quienes murieron), lo de fondo es la responsabilidad, ¿en quién recae?, desde luego que la dura respuesta se teje desde la gran corrupción que existe en México mezclada con la grave crisis que se tiene en el terreno migratorio; prueba de ello es este seudo centro migratorio convertido en realidad en una cárcel temporal de condiciones inhumanas operada por empleados de una empresa de seguridad privada cuyo propietario es de tierras nicaragüenses y que goza de los abrazos de don Andrés.

Y para aumentar el grado de indignación resulta que, en el juego de las llamadas corcholatas, el canciller Marcelo Ebrard (a quien se le vio muy contento en tierras regias conduciendo un Tesla) y Adán Augusto López, el flamante secretario de Gobernación, (quien admitió haber visto los trágicos videos del incendio tiempo antes de hacerse público) se sacudieron de la parte de responsabilidad política que les toca acusándose recíprocamente y brindándole con ello un bálsamo de sosiego a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a quien los recuerdos de los accidentes de las líneas del Metro la persiguen como sombra acusadora.

La semana pasada nuestra fina Cámara de Senadores, como teniendo algo que temer, decidieron no llamar a cuentas a los implicados, no vaya siendo que alguno de ellos salga mal librado y bajen sus bonos en la búsqueda de la silla presidencial del 2024, así es de que no nos sorprenda que este penoso hecho de trascendencia mundial quede rápidamente en el terreno del olvido forzoso de nuestra intachable clase política.

Lo acontecido en Ciudad Juárez no es el único hecho que este gobierno ha enfrentado en cuanto a tragedias con migrantes; en diciembre de 2021 un tráiler que transportaba decenas de guatemaltecos y hondureños volcó en una carretera del estado de Chiapas, donde perdieron la vida 55 de ellos y muchos más quedaron heridos. En este entonces también se dijo que se llevarían a cabo las acciones pertinentes para que situaciones de esta índole no volvieran a ocurrir.

De verdad que deseamos que lo acontecido en la hermana ciudad fronteriza sea el punto y aparte en la atención brindada a la población migrante cuyo objetivo es tener mejores condiciones de subsistencia. Garantizar la vida humana de todas las personas es cuestión de derechos humanos, de amor y de sentido común. Los derechos humanos no exigen pasaporte.