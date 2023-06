Punto y aparte | Los amigos, buena medicina

Alejandro Rueda Moreno





“El que prescinde de un amigo es como el que prescinde de su vida”

Sófocles -

La rapidez con la que se vive hoy en día en medio del caos de un tránsito de vehículos desesperante, problemas de delincuencia, corrupción y complicaciones económicas en menor y mayor escala hacen que la salud de las personas se vea mermada con síntomas cuyo diagnóstico lleva al estrés y la depresión, dos condiciones del cuerpo humano para muchos difíciles de manejar y que requieren de la ayuda profesional de doctores o psicólogos.

Estudios universitarios han demostrado que las relaciones con los amigos ayudan de sobremanera mejorando la salud de los seres humanos, ya que las actividades que se realizan con ellos liberan endorfinas como las que también se logran a través de los masajes, de las caminatas por un parque o de la risa que provoca alguna situación cómica.

En tiempos actuales en donde el ciberespacio y la tecnología dominan los hogares, la gente se aleja de la realidad natural para sumergirse al universo virtual y no es que esto esté del todo mal, por supuesto que no, pero todo debe ser equilibrado para no caer en la ansiedad. Departir en una comida, un partido de futbol, tenis o pádel, o ir al cine en parejas de amigos aminora el agobio que la jornada semanal nos ocasionó.

Para muchas personas hoy en día conceptualizar una amistad verdadera cae en el terreno de la utopía o la imaginación, ya que la globalización ha traído consigo el establecer relaciones rápidas con gran dosis de superficialidad que de la noche a la mañana desaparecen. La amistad sincera se confecciona día con día, la confianza no se obtiene en un plazo inmediato, conlleva de su tiempo y una vez obtenida el cimiento de una amistad arranca sus motores, de nosotros depende que se fortalezca.

Desde luego que las dos prioridades en la vida son la familia y el trabajo, ambas otorgan estabilidad al individuo, pero deben ser complementadas con relaciones de amistad, aunque éstas a veces requieran de cierto esfuerzo sin olvidar que la calidad lleva más importancia que la cantidad. Siempre será bueno decirle al amigo el aprecio que sientes por él. El dramaturgo y escritor irlandés Oscar Wilde (El retrato de Dorian Gray) sostenía que nada había en el mundo más noble que una amistad verdadera, ya que con los amigos no tenemos nada que temer y sus palabras siempre irán encaminadas a decirnos la verdad por más que esta no nos guste. Por su parte el teólogo Santo Tomás de Aquino sustentaba que las relaciones de amistad tienen que ver con la empatía, es decir, sentir lo que siente el amigo ante determinada situación ya sea de alegría o de tristeza. Para el escritor Julio Cortázar (Rayuela) los amigos representaban la hermandad gracias al destino.

Desde este noble espacio el agradecimiento para quien a través de sus acciones han demostrado tener los elementos para ser considerado amigo; para ti estas letras del poeta colombiano Carlos Castro:

“Amistad es lo mismo que una mano que, en otra mano, apoya su fatiga y siente que el cansancio se mitiga y el camino se vuelve más humano. El amigo sincero es el hermano, claro y elemental como la espiga, como el pan, como el sol, como la hormiga que confunde la miel con el verano”