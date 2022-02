“Lo desconcertaba la idea de que a alguien no le interesara la música, era lo mismo que no estar interesado en ser feliz”: Joe Hill

Mi amigo Pablo Bernach (qepd), quien derramó su inteligente tinta en este rotativo y que formó parte de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua que hoy me honro en presidir, más de una vez me dijo, a manera de consejo, que cuando estuviera estresado o de mal humor pusiera la música de mi preferencia y me dedicara a escucharla por un momento, que poco a poco la tensión o el enojo comenzaría a aminorar, no a desaparecer, pero que relajados todo se enfrenta de mejor manera. Tenía razón.

La música posee, entre sus muchos beneficios, una capacidad transformadora, modifica, a veces de inmediato y otras veces poco a poco, nuestro estado de ánimo. Representa un símbolo importante de identidad en la cultura, es el común denominador que tienen las diferentes naciones, trasciende más allá de los idiomas, las razas, las religiones y las edades. Su lenguaje es ecuménico. El reconocido psicólogo canadiense Steven Pinker sostiene que las características universales de la psicología del ser humano los llevan a componer o a disfrutar canciones que contienen esquemas rítmicos que se asocian con claridad a ciertos deseos o sentimientos.





La música y la salud encuentran su afinidad con la “musicoterapia”, cuyo fin es mejorar el funcionamiento cognitivo y físico de las personas activando para ello procesos emocionales, buscando estimular funciones que con el tiempo se fueron perdiendo o deteriorando como lo son: movimiento de brazos o piernas, trastornos del habla y pérdida de la memoria, entre otros.





De acuerdo con el gusto por el tipo de música somos etiquetados en la sociedad. Los poperos, siguiendo el camino de las melodías comerciales, tienen a Madonna, Michael Jackson y Ricky Martín como sus más fuertes representantes; los metaleros dejan lo que están haciendo cuando a sus oídos llegan “No one like you” de Scorpions o “Sweet child O’ Mine”, de Guns and Roses; por su parte los cumbiancheros disfrutan de los Ángeles Azules y todas sus pegajosas rolas; los gruperos hicieron de Bronco y K-Paz los número uno en este género y los románticos continúan cantando las de José José y Marco Antonio Muñiz.





Un género musical no es excluyente de otro en el gusto del ser humano, la música es tan cosmopolita que una melodía clásica de Mozart puede mover los sentimientos más profundos a quien le agrada la música de banda; aquel que en un aire de presunción nos dice que cuenta con toda la música de Frank Sinatra, se avienta “La de la mochila azul” o “A través del vaso” cuando está solo frente a la radio. Todos cantamos o bailamos en alguna ocasión al ritmo de “El Noa Noa” del gran Juan Gabriel.





Hace cinco años el puertorriqueño Luis Fonsi traspasó todo tipo de barreras con su canción “Despacito” y aunque fue un fenómeno eventual, este éxito posicionó a la música latina como de las favoritas en Estados Unidos con un crecimiento que hasta la fecha prevalece con otros cantantes.





En los tiempos de Platón, el filósofo sostenía que la música representaba una ley moral, dota de alma al Universo, de alas a la mente, permite a la imaginación volar, da encanto y alegría a todo, a la vida misma; pues eso.





Presidente de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.