Punto y aparte | Nueva directora de Conta

Por: Alejandro Rueda Moreno





“Aunque la visión hacia adelante sea corta, podemos darnos cuenta que hay mucho por hacer”

Alan Turing -

La carrera de Licenciado en Administración de Empresas, las dos maestrías (Finanzas y Recursos Humanos), los diplomados y cursos tomados, haber sido consejero técnico y universitario en varias ocasiones, participar en maratones de finanzas como asesor y jurado, 26 años como catedrático en el área financiera-bursátil, varias amistades desde la época estudiantil y haber conocido aquí a mi cara mitad, la maestra Claudia, son algunos de los aspectos y hechos que me unen con fortaleza a la Facultad de Contaduría y Administración, mi querida “Conta”.

Hace un par de meses recibí algunas llamadas de maestras y maestros de la facultad brindándome su apoyo si acá su servidor quisiera buscar la dirección de la escuela, detalle que me halagó y que les agradezco sobremanera, sin embargo, motivos laborales y condiciones que no eran propicias me llevaron a tomar la decisión de no entrarle por esta ocasión, no obstante, estuve presente en el registro de todos(as) las compañeras y compañeros que aspiraron a tan digno lugar para mostrarles mi respaldo y de alguna manera para solicitarles que de llegar a la dirección mantuvieran una administración de puertas abiertas para todas y todos los que formamos parte de la facultad; el primer reto que se presentará es devolverle a la institución esa mística y ese ambiente de unidad y camaradería que se tenía hace tiempo y que lamentablemente se ha venido abajo por diversas razones.

Lili Sapién, Cristina Cabrera, Guadalupe Maldonado, Carmen Flores, Ramón Torres, Armando González y Conrado Terrazas son mis siete compañeros de la facultad que atendieron la convocatoria para la nueva dirección de la FCA y aunque la doctora Sapién era la que tenía mi apoyo de manera abierta y decidida, los siete cuentan con las credenciales necesarias para estar al frente de la unidad académica más grande de la Universidad Autónoma de Chihuahua; esperamos y deseamos que la operación matemática y contable de “sumar” esté bien comprendida por todos de aquí en adelante. Estaremos atentos y ocupados en ello, desde luego que sí. El equipo de maestros, alumnos, secretarios y personal administrativo somos la base de fortaleza para que la nueva dirección posicione en buen lugar a la escuela, de nosotros depende, ustedes dicen.

Los párrafos anteriores fueron escritos días antes de conocer quién iba a ser el nuevo director(a). Tras el desistimiento de cuatro de los candidatos, la terna que el consejo técnico envió al universitario estuvo integrada por Ramón, Cristina y Carmen y después de posponer la elección del miércoles 14 al lunes 19 de septiembre el resultado de la votación favoreció a Cristina Cabrera, la más joven de los candidatos, a quien conocí cuando fue mi alumna en el curso de la AMIB, reconozco su capacidad y a través de la presente, aparte de mandarle una felicitación y los mejores deseos por una administración eficiente, le recuerdo la importancia y la urgencia de abrir las puertas y no permitir nunca que se cierren. Bien Cristi, bien directora, veamos pues.

