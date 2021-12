Punto y aparte | Ómicron y las que se acumulen

“La responsabilidad nos hace hacer las cosas bien” Ziglar -

Mis chavos, que cursan el segundo año de secundaria, apenas la semana pasada regresaron a clases presenciales en el modelo que llamaron “híbrido”, consistente en tomar clases unos días de la semana en las aulas de la escuela (con las medidas pertinentes) y otros días desde casa, situación que los tenía muy contentos, ya que podrían ver a sus amigos y maestros nuevamente y reiniciar el proceso de socializar; casi dos años en casa de una u otra forma los estaba perjudicando (a ellos y a sus progenitores). Pues en esas andaban cuando el virus de origen asiático, tan necio como es, nos presentó desde tierras africanas una nueva variante a la que nombraron “Ómicron” y que resultó más brava que las anteriores, cuyos nombres ya ni me acuerdo; en la Ciudad de México se tiene detectado un caso, esto llevó a que la Secretaría de Educación Pública del país tomara la decisión de regresar a los escolapios sólo a la modalidad virtual, es decir: pa´atrás los fielders; el ciberespacio, la internet y todo lo relacionado con ello seguirán estando presentes en la formación de los estudiantes y al parecer esto continuará por buen rato, porque a pesar de las vacunas y de los esfuerzos por seguir las indicaciones de cuidado, el virus continúa conviviendo entre nosotros y aferrándose a seguir haciéndolo.





Lo relacionado con el color del semáforo epidemiológico ha dejado de tener relevancia en el sentir del ciudadano; cuando pensamos que estamos en naranja, resulta que estamos en amarillo y cuando creemos que volvemos al verde nos avisan que podemos tornarnos rojo; da la impresión que en los centros comerciales, cines y restaurantes ya el color no importa, ya que permiten el cupo a su tope. La responsabilidad ya depende de uno solamente, esto último es de alguna manera cierto. Recordemos siempre que ningún color ni el estar vacunados con una, dos o tres dosis nos representa una garantía de que no podemos contagiarnos, los cuidados deben continuar.





Esta nueva variante del Covid ya se encuentra en nuestro país y existe la posibilidad de que se propague, por consiguiente, debe ser cuestión de estar alertas en todas partes y esto tiene que ver con llevar a cabo las acciones que se demandan tanto en México como en Italia o en China. Relajarse en los cuidados conlleva a contagios y estos a desenlaces dolorosos para todos.





El plan de acción (o la falta de él) en el golpeado sector de la salud de gobierno federal nomás no da pie con bola; en el tema de la vacunación estamos por comenzar una tercera dosis de refuerzo para los adultos mayores, cuando no se sabe qué van a hacer con los menores, cuando los adultos aún no terminan su proceso completo, cuando existe gran incertidumbre y desconfianza con la vacuna azteca que llevará el nombre de “Patria” y cuando las cuentas de las vacunas recibidas menos las aplicadas siguen sin cuadrar en un escenario donde lo único que sabemos es que los fallecimientos continúan, y para colmo ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió que toda la información relacionada con la vacunación no sea pública y que sólo la tenga el propio gobierno arguyendo que se trata de cuestión de seguridad nacional.





Ante cualquier variante y cualquier color del semáforo, sigamos cuidándonos, sale pues.





