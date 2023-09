Punto y aparte | Otro errorcito más a la lista

"Gran error tratar de ser más aceptable de lo que puedes ser"

Bagehot -

La semana pasada en este espacio comenté sobre parte de la plática que tuve con mis amigos que acudieron a la casa para celebrar nuestro espíritu mexicano en el mes patrio, nuestro petit comité era en ese momento el más mexicano de todos sin la necesidad de acudir al Grito en las afueras de nuestro Palacio de Gobierno, donde al final no se presentó “Bronco” (dejando a todas las damitas con sus zapatos de tacón sin gastarse) y ni mucho menos ver la transmisión por televisión de la fiesta semi privada en la que se convirtió el Grito dado por Manuel Andrés en su calidad de (aún) presidente de México.

Unos días antes del tradicional Grito de Independencia, el ciudadano presidente de la república dijo que no invitaría a los eventos patrios a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, en este caso a tres mujeres: la diputada Marcela Guerra, la ministra Norma Lucía Piña y la senadora Ana Lilia Rivera, bajo el absurdo argumento de que no tiene buenas relaciones con las dos primeras ya que se han dedicado a ir en contra de la transformación, es decir, si no hacen lo que el presidente quiere serán receptoras de su desdén, como lo que le ocurrió a la senadora Xóchitl Gálvez, a quien no le abrió la puerta para que ejerciera su derecho de réplica, después de que Manuel Andrés contara una mentira (otra) sobre la legisladora; este hecho fue el motor para que Gálvez le entrara a la contienda para ser candidata a la presidencia de México en el 2024, ahí la lleva, ahí la lleva pese a las barreras que le están poniendo e inventando (y las que faltan).

Desconozco si existe alguna ley, reglamento, manual o instructivo donde se precise si el presidente en turno, en su carácter de representante del Poder Ejecutivo, tenga que invitar a los otros dos poderes de la nación a este tipo de actos de naturaleza cívica, pero independientemente de ello, los tres poderes representan al Estado Mexicano y más en una fecha en la que se conmemora la independencia del país donde de lo que se trata es de estar unidos, enlazados todos de alguna manera por nuestra sangre azteca donde lo que menos importa es si eres simpatizante de algún partido político o no, aquí no somos ni chairos, ni fifís, ni panistas ni priistas, somos mexicanos y es el orgullo que esto representa nuestro común denominador, si no lo ha entendido así Manuel Andrés, entonces anda mal, muy mal.

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que las tres representantes del Legislativo y el Judicial son mujeres, el desprecio del mandatario se puede ver como un acto de absoluta misoginia, aspecto por el que mucho se le ha criticado y que se empeña en seguir haciéndolo notar. Va pues otro errorcito más a la lista, ahí súmenle.

Punto y aparte

La semana pasada fue la presentación del quinto libro de mi amigo Leo Zavala titulado “A la Vera del Camino”, la obra integrada por extraordinarios relatos con el estilo único del autor fue presentada en el “Centro Cultural Casa Chihuahua” por Gabriela Servín, Gustavo Macedo y Jesús Chávez. En este gran recinto nos dimos cita para acompañar al gran escribidor, disfrutar de buena música y saludar a camaradas que saben valorar la buena lectura. Felicidades, Leo.