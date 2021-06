Punto y aparte | Para Laura Contreras, diputada federal electa

En los pasados comicios electorales, calificados como de gran importancia por todo lo que se eligió, los integrantes de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua tuvimos la oportunidad de conocer y de platicar con algunos(as) candidatos(as) a través de las sesiones virtuales que llevamos a cabo cada catorce días, y también en el reconocido programa de radio “Los Editorialistas”, que se transmite todos los sábados por Antena Radio; candidatos(as) a la Gubernatura, alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y diputaciones federales nos comentaron de su interés por ocupar un cargo público y parte de sus planes de acción de llegar a ser favorecidos por el voto de los ciudadanos.

Una de nuestras invitadas fue la joven Laura Patricia Contreras, quien después de haber ocupado un lugar en la regiduría del Municipio de Chihuahua, donde presidió la Comisión de Participación Ciudadana, se separó del cargo para buscar la diputación federal por el Distrito número 6 de esta ciudad capital a través del Partido Acción Nacional.

Uno de los mensajes que Laura mencionó en campaña fue el de su propósito de llegar a la Cámara Baja del Congreso de la Unión para poner un freno al autoritarismo y a las ocurrencias del gobierno federal y que, de salir victoriosa en las urnas, la estaremos viendo día con día sacando la casta por Chihuahua; pues bien, los resultados la favorecieron (y de qué manera) y ahora sí, en efecto, la queremos ver; el destino le dio la oportunidad de representar a un gran pueblo noble, valiente y leal.

Laura, obtuviste una votación histórica que superó los 122,000 sufragios, motivo que te debe tener muy contenta, desde luego, pero lo más importante es el grado de responsabilidad que conlleva esta votación récord del distrito que abarca la zona oeste y norte del municipio, distrito al cual pertenezco, razón por la que hoy me dirijo a ti, llevando, de alguna manera, el mensaje de todos los que te brindamos la confianza el pasado domingo 6 de junio.

Laura, eres diputada electa y entrarás próximamente en funciones; los tiempos en que uno votaba por sus diputados y hasta ahí llegaba la participación ciudadana quedaron atrás, antes se acudía a las urnas y saliendo de la casilla de votación comenzaba el olvido hasta del nombre de nuestros representantes, esto ya no es así, no puede, no debe ser así. Hoy, la exigencia de conocer tu trabajo legislativo será constante y tendrás los espacios adecuados para que nos informes de tus actividades; te deseo que tengas una labor a la altura del pueblo que representas y que en ti no quede el esfuerzo para llevar al país hacia un mejor lugar, pensando principalmente en Chihuahua, desde luego.

En las redes sociales leí hace unos días un mensaje que hoy les comparto: “Si tu candidato perdió y estás deseando que quien ganó haga mal su trabajo sólo para demostrar que tenías la razón, entonces el cambio debe empezar contigo”, pues eso.

